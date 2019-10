Wingspan: in arrivo la prima espansione con volatili da tutta Europa

Stonemaier Games annuncia il rilascio sul mercato di Wingman European Expansion, la prima espansione ufficiale dedicata al suo gioco da tavola Wingspan.

Stonemaier Games, casa di produzione americana già nota per giochi come Scythe o Tapestry, ha annunciato che a breve rilascerà Wingman European Expansion, la prima espansione ufficiale dedicata al suo gioco da tavola Wingspan.

Nato nel 2019 grazie alla fervida immaginazione di Elizabeth Hargrave, già ideatrice di Tussie-Mussie, Wingspan si è subito distinto nel panorama del mondo dei giochi da tavolo tanto da vincere il Kennerspiel des Jahres award nella passata edizione della fiera di Essen: il premio, ufficiale dal 2011, viene riconosciuto ai giochi di particolare complessità.

Il gioco, un competitivo card-driven pensato per 1-5 giocatori dai 10 anni in su, permette di intavolare partite dal numero fisso di 4 round per una durata complessiva compresa tra i quaranta e i settanta minuti circa.

E il mercato sembra dare ragione ai giudici della famosa competizione, visto che a meno di 2 mesi dalla vittoria del premio sarà possibile mettere le mani su questa espansione

Espansione che contribuirà notevolmente ad ampliare il mondo di gioco introducendo diverse varietà di uccelli di provenienza europea.

Queste recenti aggiunte non saranno solo materiali ma verranno accompagnate dall’introduzione di nuovi elementi di gioco che potranno cambiare significativamente l’esperienza di questo boardgame: avremo uccelli con abilità da fine turno, altri che otterranno benefici da un eventuali sovrabbondanza di cibo/carte o altri ancora che aumenteranno il livello di interazione tra i diversi giocatori. Insomma sulla carta le premesse per creare qualcosa di nuovo partendo da una solida base sembrano esserci tutte.

Sebbene la lista definitiva dei contenuti non sia ancora stata resa nota, al momento sappiamo che questa nuova espansione conterrà tutte le Carte Uccello necessarie, un porta carte aggiuntivo, 15 uovo viola, gettoni cibo extra, un nuovo segnapunti e un regolamento di gioco.

Questa nuova espansione sarà immessa nel mercato a partire dal 22 Novembre e verrà venduta al pubblico ad un prezzo consigliato di 25,00$. Non ci sono aggiornamenti per la release date della versione italiana dell’espansione che dovrebbe essere commercializzata da Ghenos Games