Winx Club Saga, è arrivato il trailer completo

Il Winx Club sta ufficialmente arrivando su Netflix con Winx Club Saga.

La nuova serie per giovani adulti, Winx Club Saga, arriverà sul popolare servizio di streaming entro la fine della settimana e sarà un adattamento live-action della serie italiana di cartoni animati Winx Club, creata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai e Nickelodeon. La nuova serie si chiamerà Fate: The Winx Saga e seguirà la vita di un gruppo di fate del magico collegio di Alfea dell’Oltremondo. Le fate impareranno a padroneggiare le proprie abilità magiche, cercando di diventare le eroine che salveranno dalle grinfie di mostri potenti il mondo così come lo conosciamo.

I fan dei cartoni animati del Winx Club sono in trepidante attesa, non priva di polemiche, di vedere cosa gli riserverà la nuova serie Winx Club Saga. A pochi giorni dal debutto della serie live-action, Netflix ha finalmente pubblicato il trailer completo della serie. Fate: The Winx Club Saga vedrà Abigail Cowen vestire i panni di Bloom, Hannah Van Der Westhuysen nei panni di Stella, Precious Mustapha interpretare Aisha, Eliot Salt vestire i panni di Terra, Elisha Applebaum nei panni di Musa e Sadie Soverall interpretare Beatrix.

La serie in sei parti segue il viaggio di nascita di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico nell’Oltremondo dove devono imparare a padroneggiare i loro poteri mentre cercanod i districarsi tra l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro stessa esistenza. Dal creatore Brian Young (The Vampire Diaries), Fate: The Winx Saga è una rivisitazione live-action della serie animata italiana Winx Club di Iginio Straffi.

Il creatore originale di Winx Club Iginio Straffi a Dicembre, quando è stata annunciata la nuova serie, si è detto molto felice della nuova collaborazione con Netflix e di non vedere l’ora di ammirare le nuove Winx. Erik Barmack, VP of International Originals at Netflix ha affermato che questo progetto rappresenterà un collante per il rapporto tra il servizio di streaming e Rainbow e che i fan avranno l’occasione di crescere con le fate della serie esplorando temi complessi.