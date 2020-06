Wizards Way: una piccola Hogwarts rivive ad Orlando

Vorreste vivere in una riproduzione Hogwarts? La celebre scuola di magia e stregoneria di J.K. Rowling rivive a Wizards Way, una villa del complesso residenziale Loma Homes e affittabile tramite Airbnb, situata a Champions Gate nei pressi di Orlando, in Florida.

Nonostante la situazione attuale, dove i lunghi viaggi sono ancora un miraggio lontano, Orlando rimane comunque tra le mete dei sogni di moltissimi appassionati per via della sua incredibile offerta nei parchi di divertimento. L’area, dovendo sostenere un elevato numero di visitatori durante l’anno, offre moltissime strutture ricettive, dai grandi resort situati nelle proprietà dei parchi a sistemazioni più distanti, ma che compensano la relativa lontananza con costi contenuti o soluzioni adatte ad accogliere gruppi numerosi.

Per gli appassionati di magia, che sono alla ricerca di una una sistemazione che renda ancora più indimenticabile il proprio soggiorno, Wizards Way accoglierà i suoi ospiti in stanze arredate e decorate in modo da richiamare i diversi ambienti ispirati dalla saga del maghetto.

La villa dispone di otto camere da letto tematiche potrà così accogliere fino ad un massimo di sedici ospiti.

Le camere da letto di questa casa saranno ispirate alle quattro case (Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso), all’Hogwarts Express, al Platano Picchiatore, Diagon Alley e L’ufficio di Silente. Il resto degli ambienti della casa non sarà però da meno (persino i corridoi saranno adornati a tal punto da richiamare le iconiche scale del castello) e presenterà zone giorno ispirate alla sala grande, una stanza dei giochi ispirata allo stadio di quidditch e una sala cinema che ricreerà la Foresta Proibita.

Ma le magie che riserva questa casa non si esauriranno semplicemente con in suoi arredi, ma anche con una serie di attività incluse nel pacchetto di soggiorno. Secondo quanto riportato sulla pagina di Airbnb (clicca qui) gli ospiti avranno la possibilità di essere smistati dal Cappello Parlante nelle diverse stanze e partecipare anche ad una particolare caccia al tesoro ispirata alla ricerca degli Horcrux.