Wizkids annuncia O.P. Arena: il gioco delle battaglie senza limiti di epicità!

Wizkids annuncia O.P Arena, il gioco delle battaglie senza limiti. arrivano Karate Sausage, Lactose Intolerant Unicorn, Pirate Taco e Unhappy Cthulhu

Quando giocate siete alla ricerca della combo definitiva, del personaggio dal potere “over 9000”? Il vostro combattente ideale è un T-Rex con le capacità di Chuck Norris? Se avete risposto si a tutte queste domande, allora WizKids vi darà esattamente quello che volete con O.P. Arena, il gioco di battaglie senza limiti di epicità!

Ambientato in una stazione spaziale nel centro della galassia, si presenta come un gioco dall’obbiettivo semplice: far si che i propri Dudes uccidano i Dudes degli avvesari!

Progettato da Robert Burke e Nate Bivins, il gioco vi metterà nei panni di uno speciale allenatore che ha addestrato per anni i propri combattenti, ed è ora pronto a mandarli nell’arena per sconfiggere tutti gli altri. Il mood del gioco sarà chiaramente ironico; qualora abbiate dubbi ecco quali saranno i nomi di alcuni Dude: Karate Sausage, Lactose Intolerant Unicorn, Pirate Taco e Unhappy Cthulhu!

Sarà possibile selezionare il proprio Dude tra gli 80 combattenti presenti nella scatola, e saranno tutti super-potenti! Eliminare il combattente di un avversario permetterà di accumulare 3 punti vittoria, infliggendo il danno più alto, o il secondo in scala, farà ottenere rispettivamente 2 o 1 punti. Raggiunti i 25 punti lo scontro avrà fine.

A dare maggior dinamicità al gioco ci sarà la possibilità di corazzare i propri Dudes, depotenziare quelli avversari e abilità che permetteranno di ritirare i dadi

Concepito per 2-6 giocatori, dai 14 anni, per partite della durata di circa 45 minuti, O.P. Arena conterrà 84 carte Dude di dimensioni tarot (70*121 mm), 66 token, e, per ogni giocatore, un segna punti, un dado e token danni.

In gioco sarà disponibile da Agosto, ad un prezzo consigliato di 39,99 $.