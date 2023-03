Nonostante un avvio di Fase Cinque non troppo entusiasmante con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e i recenti sconvolgimenti in casa Disney con licenziamenti eccellenti, il Marvel Cinematic Universe non sembra arrestarsi. La line up delle future produzioni del franchise è stata riadattata recentemente per garantire una maggior qualità, ma i casting per i nuovi personaggi stanno proseguendo a ritmo serrato, tanto che in queste ore viene annunciato che Demetrius Grosse è entrato nel cast di Wonder Man, la serie di Disney+ che vedrà l’esordio nel Marvel Cinematic Universe di Simon Williams.

I Marvel Studios accolgono Demetrius Grosse nel cast di Wonder Man, sarà il Sinistro Mietitore?

Stando a quanto rivelato da TVLine, Demetrius Grosse in Wonder Man dovrebbe rivestire un ruolo di spicco, tanto che si parla di lui come dell’interprete di Eric Williams, alias il Sinistro Mietitore.

Creato da Roy Thomas, e John Buscema per The Avengers #52 nel 1968, Eric Williams è il fratello di Simon. Considerato la pecora nera della famiglia, nel racconto delle origini della vita da villain di Eric viene raccontato come abbia avuto un ruolo essenziale nella trasformazione di Simon in Wonder Man. È stata proprio la morte apparente del fratello a spingere Eric a divenire il Sinistro Mietitore, un villain caratterizzato da una falce dotata del potere di indurre un profondo coma simile alla morte.

Annunciata a inizio del 2022, Wonder Man sarà la prima apparizione di Simon Williams, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, il Black Manta di Aquaman. Inizialmente, nei piani dei Marvel Studios Wonder Man avrebbe dovuto comparire già tramite un cameo in Guardians of the Galaxy 2, interpretato da Nathan Fillion. Bocciata questa rapida apparizione, per il Vendicatore con un passato da attore hollywoodiano si è aperta la possibilità di avere un ruolo più marcato all’interno del franchise.

In Wonder Man assisteremo anche al ritorno del premio Oscar Ben Kingsley nei panni dell’attore Trevor Slattery, che dopo essersi finto il Mandarino in Iron Man 3 ha avuto una nuova occasione di farsi notare in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli. Voci vicine alla produzione di Wonder Man sostengono che altri noti attori come Courtney Cox e Bob Odenkirk sono in trattative per dei ruoli di primo piano nella serie.

L’offerta di Disney Plus