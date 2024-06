Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che livello è consigliato per il DLC?

Con Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring in uscita il 21 giugno, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza altamente impegnativa, simile alle aree finali del gioco principale. Prima di iniziare questa nuova avventura, infatti, è consigliabile essere preparati sia a livello di equipaggiamento che di esperienza del personaggio. Qual è, dunque, il livello ideale da raggiungere per giocare il DLC? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che livello raggiungere per il DLC?

Per affrontare adeguatamente le nuove sfide proposte dall'espansione, si raccomanda di raggiungere almeno il livello 120, anche se potrebbe essere più sicuro puntare a un livello compreso tra 150 o superiore. Questo consentirà di massimizzare le statistiche vitali come il Vigore e l'attributo principale d'attacco, arrivando ai loro rispettivi soft cap.

Oltre al puro livellamento, Shadow of the Erdtree introduce anche una meccanica di potenziamento unica mediante i Scadutree Fragments. Questi frammenti possono essere raccolti in quantità limitata durante l'avventura e possono essere utilizzati presso i falò per ottenere due tipologie di benedizioni, chiamate Scadutree Blessing:

Benedizione Difensiva: Aumento delle protezioni contro tutte le offensive nemiche in maniera indistinta. Benedizione Offensiva: Miglioramento degli aspetti offensivi del Senzaluce.

Potenziamento delle Ceneri.

I buff ottenuti bruciando i frammenti saranno visibili attraverso una nuova colonna nella finestra di stato del personaggio. Questi potenziamenti saranno attivi e visibili esclusivamente quando si è all’interno del Realm Of Shadows.

Attualmente non è stato confermato se il livello del personaggio abbia una valenza significativa all’interno dell’espansione di Elden Ring. Tuttavia, va considerato che i nemici presenti al di fuori dell’area dove si affronta Mohg sono significativamente meno potenti e resistenti rispetto a quelli del Realm Of Shadows.

Questa novità, quindi, aggiunge una dimensione strategica e tattica al gameplay di Shadow of the Erdtree, obbligando i giocatori a decidere attentamente come e quando utilizzare i Scadutree Fragments per massimizzare le loro possibilità di sopravvivenza e successo nel Realm Of Shadows.