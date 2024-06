Tesla annuncia tre nuovi modelli, forse è il turno della compatta economica

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha presentato un'anticipazione di alcuni nuovi modelli durante l'annuale incontro con gli azionisti della compagnia, tenutosi giovedì. Questa novità arriva in un momento in cui Tesla sta affrontando una stagnazione delle vendite e una gamma di veicoli che non ha visto recenti innovazioni.

Musk ha acceso le aspettative rivelando che sono in arrivo nuovi modelli di auto, mostrando un'immagine di tre veicoli coperti da teli bianchi. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, la speranza è che questi nuovi prodotti possano invigorire il portafoglio dell'azienda con proposte fresche. Ha menzionato che le nuove vetture dovrebbero essere disponibili tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Durante l'incontro, anche la piattaforma di robotaxi, fortemente attesa, è stata annunciata per una presentazione ufficiale l'8 agosto. Nel frattempo, progetti per veicoli più accessibili, parte del cosiddetto Master Plan Parte 3 di Tesla, sono stati confermati. Questi nuovi modelli potrebbero comprendere un'autovettura compatta, un van commerciale/passeggeri e un autobus, sebbene i dettagli rimangano ancora da determinare.

Nonostante le sfide, l’enfasi di Musk sembra spostarsi sempre più verso la guida autonoma e la robotica. Durante il meeting, ha discusso a lungo delle potenzialità dei robotaxi e della funzionalità di guida completamente autonoma, nota come Full Self-Driving, che, tuttavia, non ha ancora raggiunto una completa autonomia. Ha anche parlato dell'ottimizzazione dei robot umanoidi Optimus, proclamando che il loro impatto economico potrebbe raggiungere cifre astronomiche.