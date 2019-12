Wonder Woman 1984: ecco il trailer ufficiale di Warner Bros

Finalmente, per la gioia di tutti i fan, è stato rilasciato il trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, nuova pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche nel corso del prossimo anno, esattamente nel mese di giugno 2020. L’uscita del fantastico trailer era stata annunciata dalla stessa attrice che vestirà i panni della supereroina Wonder Woman, vale a dire Gal Gadot. Dunque, di seguito potete dare un’occhiata al nuovo video che vede come protagonista uno dei personaggi più amati del mondo DC. Anche in questo caso, è stata l’attrice – attraverso il suo profilo Instagram – a condividere il video che presenta il ritorno della Principessa delle Amazzoni.

“Boom” con questa parola Gal Gadot ha reso pubblico il trailer il quale, effettivamente, è a dir poco “esplosivo”. Dato il gran numero di visualizzazioni che è stato in grado di raggiungere in poco tempo, molto probabilmente, sono veramente molti i fan che attendono il ritorno di Wonder Woman. Nel 2017, la pellicola cinematografica che vedeva come protagonista la Principessa delle Amazzoni, è stata il grado di guadagnare 822 milioni di dollari aggiudicandosi il titolo di film campione d’incassi. Inoltre, per la gioia dei fan, sono state fornite informazioni abbastanza dettagliate in merito al nuovo film, Wonder Woman 1984.

Infatti la Warner Bros avrebbe affermato che “Diana Prince entra in conflitto con l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda negli anni ’80 e trova una formidabile nemica di nome Cheetah”. Dunque, il nuovo film con Gal Gadot sarà ambientato nel periodo della Guerra Fredda e, insieme all’attrice che interpreterà la protagonista, ci saranno anche Kristen Wiig, che vestirà i panni di Cheetah, Pedro Pascal che sarà invece Max Lord e Chris Pine che interpreterà Steve Trevor. Dunque, in attesa di vedere la nuova pellicola – la cui uscita è prevista nel 2020 – cosa ne pensate del trailer? Se vi va fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.