Wonder Woman 3 – ufficialmente in lavorazione

Nella tarda serata di ieri, e solo due giorni dopo l’uscita nella sale americane e sulla piattaforma HBO Max, WarnerMedia ha ufficialmente dato il via libera ai lavori per Wonder Woman 3, terzo e conclusivo capitolo delle avventure della Principessa Amazzone, che vedrà il ritorno della protagonista Gal Gadot e della regista e sceneggiatrice Patty Jenkins (fresca dell’ingresso nell’universo di Star Wars per il quale dirigerà Rogue Squadron).

Wonder Woman 3, i primi dettagli

Nella nota stampa diffusa ieri, WarnerMedia conferma prima di tutto la volontà di far uscire Wonder Woman 3 nelle sale in maniera tradizionale e successivamente motiva l’annuncio che giunge a strettissimo giro rispetto all’uscita del secondo capitolo.

Toby Emmerich, capo di Warner Bros. Pictures, ha confermato che dietro la decisione di avviare subito i lavori per il terzo capitolo c’è stato l’incasso più che incoraggiante di Wonder Woman 1984 quantificato intorno ai 16 milioni di dollari, un dato impressionante se si tiene conto che in tutti gli Stati Uniti sono aperte appena 2100 sale e che il film è uscito in questo periodo contrassegnato dalla pandemia facendo registrare di fatto la miglior apertura di questo singolare 2020 per l’industria cinematografica.

Andy Forssell, capo della sezione direct-to-consumer business di WarnerMedia, ha inoltre definito molto incoraggiante il riscontro di Wonder Woman 1984 su HBO Max. Circa metà dei 12 milioni di utenti attivi hanno visto il film il giorno dell’uscita, venerdì 25 dicembre, eccedendo tutte le aspettative per le varie fasce demografiche facendo ben sperare anche per i prossimi giorni in termini di visualizzazioni.

Wonder Woman 1984 – l’uscita italiana

Più “problematica” invece la situazione riguardante l’uscita italiana. Dopo alcuni tentennamenti l’uscita di Wonder Woman 1984 è attualmente fissata in Italia per il 28 gennaio 2021 ovvero a più di un mese dall’uscita americana.

Wonder Woman 1984 – il film

Successivamente al red carpet virtuale di qualche giorno fa è stata diffusa la scena iniziale e un nuovo poster:

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

L’ultimo trailer italiano:

Questo invece il cast: