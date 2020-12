Pochi minuti fa al panel Future State: Voices of Wonder Woman del CCXP, la più grande convention brasiliana (ovviamente in versione completamente digitale causa Coronavirus) e da sempre grande palcoscenico per DC che ha un grosso seguito nel paese sudamericano, è stato annunciato il nuovo team creativo di Wonder Woman, la serie regolare che riprenderà la sua corsa a marzo con il #770 dopo la parentesi dell’evento DC Future State.

Wonder Woman, il nuovo team creativo

Le redini di Wonder Woman saranno prese dagli sceneggiatori Becky Cloonan e Michael W. Conrad, già sceneggiatori dell’antologia DC Future State: Immortal Wonder Woman, e dal disegnatore Travis Moore che si occuperà anche delle copertine.

La Cloonan non si è potuta sbilanciare molto su quello che vedremo nella serie sottolineando come dopo gli eventi che concluderanno Dark Nights: Death Metal in cui Diana sarà protagonista la sua regolare sarà sì ricca d’azione ma le permetterà di “divertirsi un po’.” Conrad ha ribadito quanto detto dalla collega sottolineando come i lettori di lungo corso della serie apprezzeranno quello che ritroveranno sin da subito nella serie.

L’annuncio è stato accompagnato da due copertine abbastanza diverse fra loro.

La prima vede Wonder Woman nel mezzo di una battaglia fra quelli che sembrano sassoni e normanni:

La seconda invece, più celebrativa, mostra Wonder Woman e il suo ricco cast di comprimari fra cui tutte o quasi le Wonder Girl ovvero Cassie Sandsmark, Donna Troy e la nuova Yara Flor:

Gli altri rilanci già confermati

Nella giornata di ieri erano stati già confermati ben 5 rilanci.

Green Lantern sarà scritta di Geoffrey Thorne (Ben 10, Marvel’s Ultimate Spider-Man, Avengers: Black Panther’s Quest e la serie TV Power) e disegnata dal veterano Tom Raney (Annihilation Conquest, Alpha Flight, Ultimate X-Men, Uncanny X-Men, DV8, Stormwatch, Outsiders). Si tratta dello stesso team creativo che scriverà “The Last Lantern” ovvero la storia principale dell’antologia DC Future State: Green Lantern che ha come protagonista John Stewart. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla nuovo serie regolare.

Suicide Squad sarà scritta da Robbie Thompson (Supernatural) e già scrittore della storia principale nella antologia DC Future State: Suicide Squad, e disegnata dal veterano Eduardo Pansica (Wonder Woman, Earth-2, Green Lanterns, Freedom Fighters).

DC ha anche pubblicato una immagine promozionale della nuova serie in cui campeggia al centro Peacemaker, personaggio protagonista anche di una prossima serie TV per HBO Max:

Tornerà invece a marzo Justice League Dark con al comando sempre l’ottimo Ram V, attuale scrittore della serie ereditata da James Tynion IV e ne scriverà anche la storia dell’antologica DC Future State: Justice League, con matite di Xermanico (Wonder Woman).

Partirà a marzo Teen Titans Academy scritta da Tim Sheridan (Teen Titans GO!, Justice League Action, Superman: Man of Tomorrow) e disegnata dall’ottimo Rafa Sandoval (Hal Jordan and The Green Lantern Corps, The Flash). Si tratta dello stesso team creativo che della antologica DC Future State: Teen Titans e come facilmente intuibile vedrà i Titani originali creare una accademia per giovani eroi, espediente narrativo non propriamente originale ma sempre efficace.

Infine a marzo ci sarà un graditissimo ritorno, una nuova serie regolare di Swamp Thing scritta da Ram V e disegnata da Mike Perkins (Green Lanters, Lois Lane)

Ricordiamo che negli scorsi giorni era stata già annunciata Wonder Girl, scritta da Joelle Jones (Catwoman), con protagonista Yara Flor, la Wonder Woman di DC Future State.