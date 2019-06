Lego Overwatch: arrivano i set di Wrecking Ball Junkrat e Roadhog

In arrivo questo autunno due nuovi set Lego Overwatch, protagonisti questa volta Wrecking Ball, Junkrat e Roadhog.

Stanno facendo capolino sui siti specializzati in Lego le prime immagini ufficiali dei nuovi set Lego Overwatch, licenza dedicata al popolare gioco online Blizzard. I due nuovi set che andranno a chiudere la prima serie di modelli realizzati per questo videogioco, vedranno come protagonisti Wrecking Ball, Junkrat e Roadhog.

Le due nuove scatole saranno rispettivamente i set 75976 – Overwatch Wrecking Ball dedicato al tank criceto geneticamente modificato e 75977 – Overwatch Junkrat & Roadhog in cui troveremo i due furfanti di Junkertown.

Il set 75976 – Overwatch Wrecking Ball si comporrà di 277 pezzi, che serviranno ad assemblare la capsula di salvataggio modificata del criceto Hammond, con cui ha dato il via alla sua carriera di gladiatore nella Discarica.

La forma della capsula con la sua linea arrotondata, ricorda in scala ridotta il set 70830 – L’astronave Sorellare di Dolce Sconquasso! di The Lego Movie 2, ma la costruzione di questo modulo si discosterà da quella dell’astronave. Il veicolo di Hammond, come sanno bene i giocatori di Overwatch, poggerà su 4 supporti pneumatici che all’occorrenza potranno essere richiusi su loro stessi per farlo rotolare.

All’interno della scatola sarà compresa una sola minifigure, quella del criceto. Osservando le fotografie diffuse la minifigure di Hammond è senza dubbio interessante, probabilmente il personaggio sarà realizzato da un unico blocco di plastica, per cui è stato realizzato uno stampo apposito.

Il set 75977 – Overwatch Junkrat & Roadhog sarà composto da 380 pezzi, che serviranno per costruire i due elementi che compongono questo modello: il sidecar e un piccolo diorama.

Il sidecar riprodurrà fedelmente il design del modello 3D del veicolo, caratterizzato da parti di carrozzeria gialle decorate e parti cromate a vista. La parte di diorama, sulla quale si potrà agganciare la motocicletta, invece presenterà il cartello stradale di ingresso a Junkertown.

Sulla base del cartello sarà possibile notare alcuni divertenti dettagli, trappole ed esplosivi e il malloppo di una delle loro rapine, che renderanno questo set un oggetto desiderabile per chi utilizza questi due personaggi come main nel gioco. La scatola conterrà le minifigure di Junkrat e Roadhog e un piccolo Pachimari.

Le due nuove costruzioni dedicate ad Overwatch dovrebbero essere messe in commercio a partire da questo autunno e, secondo Amazon UK, avranno un costo di 17,99£ per 75976 – Overwatch Wrecking Ball e 44,99£ per 75977 – Overwatch Junkrat & Roadhog.

Abbiamo usato il condizionale perché al di la delle immagini, Lego non ha diffuso altre informazioni su questi nuovi prodotti, quindi le informazioni relative alla data di messa in commercio e i prezzi in nostro possesso non sono quelle ufficiali.