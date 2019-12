WWE: Road to WrestleMania: in arrivo il gioco da tavolo del wrestling

Il wrestling della WWE approda nel mondo dei giochi di società grazie alla britannica Rachel Lowe MBE, che svilupperà attorno alla licenza di WrestleMania una serie di giochi da tavolo e puzzle a tema con il titolo WWE: Road to WrestleMania.

WrestleMania è uno degli eventi più attesi dai fan della WWE, durante questa importante e divertente serata infatti vengono disputati una serie di incontri volti ad incoronare le superstar della federazione di lotta più famosa del mondo. L’importanza della serata evento però non si esaurisce ai soli match, poiché una parte importante di questo sport è riservata alla sua componente di intrattenimento puro con la risoluzione, o continuazione, degli archi narrativi (in gergo tecnico i feud) dei personaggi interpretati dai vari lottatori.

WWE: Road to WrestleMania Board Game, sarà il gioco in scatola dedicato all’omonima serata. In questo nuovo gioco da tavolo i giocatori potranno vestire i panni di alcuni tra i wrestler del roster WWE come, tra gli altri, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins e Becky Lynch, con lo scopo di aggiudicarsi l’ambita cintura del campione. Si tratterà di un gioco ovviamente competitivo in cui i giocatori avranno la possibilità di sfidare gli avversari durante i diversi show del circuito WWE – Raw, SmackDown e NXT – necessari per accedere allo scontro finale di WrestleMania. Durante i vari incontri ogni wrestler dovrà così utilizzare le sue signature moves (ossia le mosse personali di ogni lottatore) nel modo più efficace per avere la meglio sugli avversari.

Oltre al gioco in scatola Rachel Lowe lancerà anche un puzzle da 500 pezzi e un mazzo di carte francesi.

Il mazzo di carte sarà contraddistinto dalle fotografie ufficiali dei 52 lottatori WWE, mentre il puzzle permetterà di ricostruire una composizione con Sasha Banks, Randy Orton, Kofi Kingston, Roman Reigns, Becky Lynch, Charlotte Flair e John Cena.

I giochi sotto licenza WWE saranno messi in commercio a partire dal 18 dicembre 2019 e avranno un prezzo di 29,99 sterline per WWE: Road to WrestleMania Board Game, 11,99 sterline per il puzzle da 500 pezzi e 6,99 sterline per il mazzo di carte.