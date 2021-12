Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano di Yatterman

Yatterman, il remake del classico anime prodotto nel lontano 1977 dalla Tatsunoko, appartenente alle serie Time Bokan, tornerà di nuovo nel nostro Paese, completamente doppiato in Italiano grazie Yamato Video, come annunciato dalla sua pagina Facebook. Vediamo più nel dettaglio.

Il doppiaggio italiano di Yatterman

Yatterman è andato in onda a quasi 31 anni di distanza dalla serie precedente, su YTV dal 14 gennaio 2008 al 27 settembre 2009, per un totale di 60 episodi. La storia è una rivisitazione dell’anime originale, ma con alcuni aggiustamenti per adattare la storia ai nuovi anni 2000. Nel nostro Paese, Yatterman è stato trasmesso su Man-Ga in lingua originale sottotitolato in italiano, mentre la serie anime originale è uscita anche in Blu-ray sotto etichetta Anime Factory e se volete, potete recuperare la serie completa su Amazon.

Questa la trama:

Un terzetto di ladri e truffatori, conosciuti col nome di “Trio Drombo” viene assoldato dal misterioso Dottor Dokrobei per trovare i quattro frammenti della pietra Dokrostone. Il trio però non sa che, molto presto, due paladini della giustizia, gli Yattaman, verranno a conoscenza dei loro piani e cercheranno in ogni modo di fermarli.

Per quanto riguarda le voci italiane di Yatterman abbiamo Jacopo Calatroni che presta la voce a Gan, Martina Felli doppia Ai, Serena Clerici interpreta Omotchama, Beatrice Caggiula è Doronjo, Luca Ghignone interpreta Boyakki, Francesco Rizzi dà la voce

Tonzula e Giovanni Battezzato doppia Dokurobeh.

Il narratore, Yatta Can, Yatta Pelikan, Odate Buta e altri personaggi ancora saranno tutti interpretati da Massimo Triggiani. Yamato Video ci spiega che in Giappone è stato lo stesso doppiatore/talent a interpretarli, per cui, per rimanere fedeli alla versione originale, anche per la traduzione italiana si è deciso di fare lo stesso.

Qui sotto potete guardare il trailer italiano:

Vi ricordiamo che dalla serie originale è stato tratto anche un film live-action nel 2009 diretto dal regista Takashi Miike, mentre, nel 2015, in occasione del 40º anniversario del franchise Time Bokan, è stata trasmessa in Giappone un’altra serie televisiva anime, basata su Yattaman intitolata Yoru no Yatterman.