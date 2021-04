Yasuke: Netflix pubblica un nuovo trailer

Alcune settimane fa vi avevamo mostrato le prime immagini e il teaser trailer di Yasuke, il nuovo anime prodotto da Netflix sulla figura dell’omonimo personaggio conosciuto (poco) nella cultura popolare come il primo e unico samurai di origine africane della storia.

Originariamente chiamato Yusufe, proveniente dal Mozambico, nel XVI secolo venne deportato come servitore del gesuita italiano Alessandro Valignano in Giappone. Qui le sue qualità di guerriero attirarono l’attenzione di Oda Nobunaga, che lo liberò e gli conferì il grado di samurai, impiegandolo addirittura come guardia del corpo personale. Se volete approfondire la vera storia del samurai di colore vi consigliamo di reperire su Amazon il libro che ne parla dettagliatamente: Yasuke: The true story of the legendary African Samurai.

Poche ore fa Netflix ha pubblicato un trailer più lungo del precedente, in cui vediamo numerosi dettagli di quello che ci aspetterà nell’anime. Nella prima parte si vede come Oda Nobunaga abbia scoperto e in seguito arruolato Yusufe, il pregiudizio che il guerriero ha dovuto subire nonostante la sua ascesa, e infine il momento della caduta di Nobunaga, tradito dai suoi stessi seguaci.

Dopo un gap temporale di venti anni vediamo Yasuke ormai ritiratosi da guerre e combattimenti che lavora come un semplice barcaiolo di un villaggio remoto. Un male oscuro si staglia però sul Giappone e il video prosegue in un crescendo di elementi magici che turbinano attorno a una misteriosa bambina di nome Saki dotata di poteri sovrannaturali. Il protagonista dovrà proteggerla da quello che sembrerebbe un daimyo posseduto da un demone.

Il ruolo di director di Yasuke è stato affidato a LeSean Thomas, quindi una personalità con una sostanziosa esperienza alle spalle. In passato è stato storyboard artist per produzioni come Kim Possible, The Batman, Batman: The Brave and the Bold e Green Lantern: First Flight. Recentemente invece ha lavorato a Black Dynamite, The Legend of Korra, The Boondocks e Children of Ether. Per la creazione dell’anime Thomas lavorerà con lo studio MAPPA.