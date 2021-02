Yoichi Takahashi (Holly & Benji) disegna Diego Armando Maradona

Yoichi Takahashi, il sensei dietro Holly & Benji ovvero Captain Tsubasa, uno degli spokon più famosi al mondo, ha realizzato due illustrazioni di Diego Armando Maradona nel suo inconfondibile stile.

Le illustrazioni di Maradona del sensei sono state realizzate per promuovere la distribuzione in Giappone del film documentario “Diego Maradona Futatsu no Kao” (I Due Volti di Diego Maradona) di Asif Kapadia disponibile da ieri 5 Febbraio 2021 e realizzato per dare un inedito sguardo al compianto campione sia dentro che fuori il campo.

Ecco le illustrazioni unite:

Yoichi Takahashi ha commentato le illustrazioni dicendo che sono ispirate al mitico di Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra durante la Coppa del Mondo del 1986. Il sensei ha detto che quella particolare azione ha ispirato moltissimo le azioni di gioco del manga di Captain Tsubasa oltre ad aver ispirato le fattezze del personaggio Juan Diaz, asso della nazionale argentina.

Holly & Benji e Captain Tsubasa in Italia

Captain Tsubasa è pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia, è stato serializzato all’interno del settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha dal 31 Marzo 1981 al 26 Aprile 1988 per un totale di 37 volumetti.

Ha ispirato una popolarissima serie anime per la tv in 128 episodi, trasmessa in Giappone tra il 1983 e il 1986 e arrivata nel nostro paese nel luglio del 1986 con il titolo Holly & Benji – I Due Fuoriclasse, film, OVA e manga derivati.

Nel 2018 è stato prodotto un remake in 52 episodi, trasmessi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) del nuovo Capitan Tsubasa sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play. Anime Factory li ha pubblicati in home video.

La trama:

Tsubasa Ozora è un ragazzino giapponese con una passione e un talento smisurati per il calcio e che sogna di vincere il mondiale. Insieme alla sua famiglia si trasferisce nella città di Nankatsu, dove si iscrive alla scuola pubblica per l’ultimo anno delle elementari. Dopo aver conosciuto Ryo Ishizaki, capitano della squadra di calcio scolastica, decide di sfidare il portiere della rivale Shutetsu, Genzo Wakabayashi, che gode della fama di essere pressoché imbattibile, primato che terminerà per colpa di Tsubasa. Lo stesso giorno della sfida Tsubasa conosce Roberto Hongo, grande giocatore brasiliano di origine giapponese, salvato dal padre di Tsubasa qualche tempo prima, dopo che aveva cercato di suicidarsi per via di un problema agli occhi che lo aveva costretto a terminare la carriera anzitempo. In segno di gratitudine diventerà l’allenatore personale di Tsubasa e ne affinerà la tecnica. Dopo essere entrato nel club di calcio della Nankatsu, Tsubasa inizia la sua prima partita giocando come difensore nel derby con la rivale Shutetsu, impedendo a Izawa, Taki e Kisugi di segnare nel primo tempo, mentre nella ripresa si sposta in attacco permettendo alla sua squadra di uscire imbattuta per la prima volta dal confronto con i rivali.