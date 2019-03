You vs Wild sarà il prossimo film interattivo di Netflix, stavolta con Bear Grylls

Dopo Bandersnatch arriva You vs Wild, produzione interattiva di Netflix, che vedrà il famoso Bear Grylls al comando dello spettatore mentre percorrerà 8 episodi di pura sopravvivenza.

You vs Wild e Bear Grylls arrivano in streaming nelle case degli utenti Netflix. Qualche mese fa il network aveva spiazzato il mercato con la produzione di Bandersnatch, film interattivo “a bivi” che giocava con l’utente attraverso delle scelte da compiere durante la durata del film. Stavolta il colosso dello streaming, al posto di focalizzarsi su anni ’80 e sci-fi, ha preferito puntare al realismo estremo dando vita a You vs Wild, prodotto originale che vedrà il famoso Bear Grylls al comando dello spettatore.

Ispirato allo show del noto avventuriero, chiamato Man vs Wild, questa volta il telespettatore dovrà infatti provare a far sopravvivere Bear Grylls alle situazioni mortali ed alle insidie tipiche dei suoi show. Non in un’unica sessione di visione/gioco come accaduto per Bandersnatch ma in una serie di ben 8 episodi.

La serie arriverà su Netflix il 10 aprile, e sarà distribuita tutta insieme, permettendovi di fare un binge watching/playing in mezzo ad ambientazioni come la giungla, le montagne, i deserti e tante altre ancora.

Edward Michael Brylls, in arte Bear Grylls, è un conduttore televisivo e alpinista. Reso famoso da Man vs Wild (nota in alcune zone del mondo come Ultimate Survival), ha fatto anche un programma televisivo chiamato L’Ultimo Sopravvissuto – Metropolis, dove insegna come sopravvivere in caso di pericoli non propriamente dovuti a fauna o flora.

Brylls, di origine britannica, è attualmente il più giovane scalatore dell’Everest avendo affrontato la “mitica” montagna alla età di soli 23 anni. E’ diventato famoso per la sua natura d’avventuriero e sopravvissuto facendo parlare di se grazie allo show You vs Wild che lo vede protagonista di esplorazioni in solitaria di luoghi remoti ed ameni del globo.

La sua ultima apparizione in uno show televisivo risale al 2014, quando in Bear Grylls: Celebrity Edition ha condotto sei celebrità in delle località selvagge (Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum, Deion Sanders, Tom Arnold e Barack Obama).