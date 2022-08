Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) porta Yu-Gi-Oh alla Gamescom 2022, il più grande evento mondiale per computer e videogiochi, che si terrà dal 23 al 28 agosto a Colonia, Germania.

I fan del noto gioco di carte collezionabili potranno visitare lo stand dedicato, nel quale saranno presenti le ultime uscite del formato cartaceo. Presso lo stand, i giocatori potranno duellare, arricchire la propria collezione con gli ultimi prodotti e persino entrare in una speciale photo-box per apparire su una carta gigante di Yu-Gi-Oh.

Sarà presente anche del personale dedicato per dimostrazioni ai nuovi duellanti. I fan potranno, inoltre, portare i propri mazzi di Yu-Gi-Oh! TCG allo stand e sfidare gli altri partecipanti.

Ma non solo TCG allo stand di Konami dedicato a Yu-Gi-Oh. Ecco tutte le attività previste per la Gamescom 2022:

• Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Tower – i giocatori avranno la possibilità di giocare a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS contro i popolari personaggi della serie animata Yu-Gi-Oh! su schermi touchscreen extra-large;

• KC GT 2022 Livestream – KONAMI trasmetterà su YouTube e Twitch le attesissime finali del Gran Torneo KC 2022 di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, in diretta dallo stand il 27 agosto;

• Gamescom Livestream – oltre alla finale del torneo, KONAMI trasmetterà in streaming altre attività speciali dallo stand di Yu-Gi-Oh, come un torneo di influencer Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, un torneo SPEED DUEL per i visitatori dello stand e molti altri giochi e quiz dedicati al gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh;

• Tornei – da giovedì 25 a domenica 28 agosto, i giocatori potranno partecipare a speciali tornei del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh presso lo stand, tra cui Duel-the-Master e King-of-the-Hill. Saranno disponibili su richiesta anche tornei Win-a-Mat a 8 giocatori;

• Offerta speciale tappetino da gioco 2 giocatori – tutti i partecipanti della fiera avranno la possibilità di ottenere un game mat per due giocatori con i mostri Cyber Dragon, omaggio esclusivo per chi effettuerà acquisti allo stand. Questo tappetino da gioco non sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati, quindi se volete mettere le mani su questo oggetto unico, fate un salto allo stand di Yu-Gi-Oh! per non perderlo.

Se volete buttarvi nelle atmosfere del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh, potete acquistare un box dell’ultima espansione uscita Potere degli Elementi semplicemente cliccando su questo link.