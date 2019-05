Z-Man Games annuncia “Pandemic: Rapid Response”in esclusiva per Target

Z-Man Games annuncia Pandemic: Rapid Response, un nuovo gioco collaborativo del franchise Pandemic prodotto in esclusiva per la catena Target

Z-Man Games ha annunciato il nuovo gioco da tavolo legato al franchise Pandemic: Pandemic: Rapid Response.

In questa nuova incarnazione di Pandemic, i giocatori ricopriranno il ruolo di una unità anti crisi internazionale (Crisis Response Unit) impegnata nel contrastare rapidamente le emergenze. Che si tratti di epidemie, calamità naturali o carestie, i giocatori dovranno gestire le crisi rapidamente, consegnando nelle varie città del mondo tutto il necessario per superare il momento di pericolo, grazie ad un potente cargo militare a disposizione del team.

Come in Pandemic, anche Pandemic: Rapid Response sarà un gioco di tipo cooperativo, tuttavia l’insidia maggiore di questo gioco sarà rappresentata dal tempo. Il gioco non prevederà pause, tutte le azioni avverranno in tempo reale e per tenere traccia del tempo, questo sarà scandito da una clessidra.

All’inizio del gioco si pescheranno un certo numero di carte crisi, che illustreranno le condizioni necessarie a risolverle. Per porvi rimedio i giocatori dovranno muoversi all’interno dei vari ambienti del tabellone di gioco, per generare le casse che conterranno gli aiuti necessari. Il livello di difficoltà della partita stabilirà la quantità di problemi da risolvere.

Ad ogni giocatore verrà assegnato un personaggio della task force, il cui ruolo determinerà le capacità speciali che potranno essere utilizzate di volta in volta dal personaggio. I giocatori agiranno a turno, ma dovranno essere il più veloce possibile nel portarlo a termine.

Una volta generate le casse sarà possibile spedirle sul cargo e risolvere così la crisi; risolvendo una crisi si potrà guadagnare tempo prezioso in più. Se i giocatori saranno in grado di completare tutte le consegne, prima che il tempo si esaurisca completamente, vinceranno la partita.

Pandemic: Rapid Response sarà disponibile, in inglese, come esclusiva presso i negozi della catena Target a partire dal 23 giugno 2019.

Anche l’edizione localizzata in lingua italiana è prevista per il 23 Giugno ad opera, ovviamente, di Asmodee Italia.