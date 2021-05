Zack Snyder ha scritto il capitolo finale di 300, ma difficilmente si farà

Il noto regista Zack Snyder, nel corso di una recente intervista per The Playlist, ha rivelato di aver scritto un nuovo film di 300 durante il recente lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Il progetto è stato presentato come il “capitolo finale” di una saga, che nel 2014 ha anche generato un sequel dal titolo di 300 – L’alba di un impero, ma purtroppo è stato rifiutato dalla Warner Bros.

I motivi per cui il film di Zack Snyder non vedrà la luce

Snyder, durante l’intervista, ha spiegato:

“Non riuscivo proprio a restare chiuso in casa senza fare nulla. Durante la pandemia, ho avuto un accordo con la Warner Bros e ho scritto quello che sarebbe stato essenzialmente il capitolo finale di 300. Ma quando mi sono seduto per scriverlo ho effettivamente ideato un film totalmente diverso”.

Lontano dal brutale tono epico di lance e scudi dei primi due film, il terzo film sarebbe stato apparentemente più sentimentale e incentrato su una storia d’amore omosessuale. Il regista ha, quindi, aggiunto:

“Stavo scrivendo questa storia su Alessandro Magno quando a poco a poco si è trasformata in una pellicola sulla relazione tra [il generale] Efestione e Alessandro. Si è rivelata una storia d’amore. Quindi non si adattava a essere il film conclusivo di una saga come 300”.

Il film, intitolato Blood and Ashes, è presumibilmente ancora da qualche parte conservato nel cassetto di Snyder, ma non aspettatevi che possa essere realizzato in tempi brevi. Dopo la tumultuosa produzione di Justice League e le recenti osservazioni di Snyder sulla Warner Bros., in cui il regista si è dichiarato in forte disaccordo con lo studio, difficilmente vedremo il film targato Warner.

Non a caso, il nuovo progetto del regista è Army of the Dead che arriverà su Netflix il prossimo 21 maggio. A tal proposito vi lasciamo alla nostra intervista con Snyder, Dave Bautista e altri attori del cast. Per quanto riguarda 300, invece, ecco a voi il cofanetto Blu-Ray con i due film in vendita su Amazon.