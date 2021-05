Zack Snyder vorrebbe dirigere un film di Star Wars

Dopo gli attriti con Warner Bros. durante lo sviluppo di Justice League, Zack Snyder ha dichiarato che gli piacerebbe avere una possibilità per dirigere un film di Star Wars, anche se non è sicuro di riuscire a portare a termine un’intera produzione con Lucasfilm a causa delle pressanti indicazioni che, inevitabilmente, riceverebbe dallo studio.

Zack Snyder ha dichiarato quanto segue durante una recente intervista con il New York Times:

“Diventa difficile quando prendi un regista con un punto di vista personale e gli chiedi di partecipare a una cosa che non lo richiede. Il cineasta operaio? Ce ne sono molti e sono buoni. Mi capita solo di avere un punto di vista specifico. La lezione che ho imparato è che è molto più facile per me, come regista, creare un mondo e invitarti al sui interno. Ad esempio, mi piacerebbe fare un film di Star Wars, ne so molto, ma non credo che sopravvivrei“.