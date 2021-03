Zack Snyder’s Justice League online in anticipo (ma è un errore)

I fan di Batman, Superman e gli altri eroi DC aspettano a braccia aperte l’arrivo di Zack Snyder’s Justice League, versione riveduta e corretta della durata di ben 4 ore del film originale uscito nel 2017. A quanto pare, però, alcuni abbonati della piattaforma streaming HBO Max hanno avuto l’opportunità di vedere il film in anteprima.

L’Hollywood Reporter (qui la notizia originale) ha infatti reso noto che vari utenti che desideravano vedere il film Tom & Jerry diretto da Tim Story, hanno invece assistito “per errore” alla messa in onda della cosiddetta Snyder’s Cut. Il primo a segnalare la cosa via Twitter è stato un abbonato di nome Doug Bass.

Sembra che il “bug” sia durato svariate ore, visto e considerato che tanti altri utenti hanno avuto l’opportunità di accedere al film in anteprima. Nello specifico, ogni volta che qualcuno avviava Tom & Jerry, appariva un messaggio di errore seguito poi dalla proiezione completa di Zack Snyder’s Justice League. Mettendo in pausa, si poteva leggere a chiare lettere che il film visionato in quel momento era Tom & Jerry.

Dopo aver risolto il problema nel più breve tempo possibile, HBO e Warner Bros. hanno confermato che si è trattato di un errore, sebbene le prime impressioni a caldo di chi ha visto il film o parte di esso sono assolutamente positive, con particolari lusinghe agli effetti speciali e alla storia, tanto che si è parlato senza mezzi termini del miglior film tratto dai fumetti DC Comics di sempre.

Zack Snyder’s Justice League sarà disponibile, questa volta nella sua versione ufficiale, sul catalogo HBO Max dal 18 marzo prossimo. In Italia sarà disponibile per l’acquisto lo stesso giorno su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Il film sarà disponibile per il noleggio anche su Sky Primafila e Infinity dal primo aprile 2021.