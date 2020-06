Aggiornamento al 01/06/2020

Abbiamo rivisto e aggiornato pesantemente la guida, anche compatibilmente alle disponibilità su Amazon dei diversi prodotti consigliati. Abbiamo inserito la Docooler Ajazz AK33 per il suo prezzo estremamente ridotto, di poco superiore ai 30 euro, che la rende una delle migliori tastiere meccaniche per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. Per chi è alla ricerca di una tastiera meccanica con layout IT e completa di tastierino numerico c’è la Aukey KM-G12, mentre se viceversa siete alla ricerca di un prodotto il più piccolo e compatto possibile quello che potrebbe fare per voi è la Dierya DK63, tastiera meccanica con form factor 60%. Se volete una tastiera meccanica dal feeling ancora più premium potete dare un’occhiata alla E-YOOSO Z77 con scossa in metallo spazzolato, se invece siete alla ricerca della miglior tastiera meccanica economica quello che potrebbe fare al caso vostro è la Drevo Blademaster TE, dotata anche di un pulsante personalizzabile sul lato sinistro.

Le migliori tastiere meccaniche economiche

La tastiera è una delle parti più importanti del nostro computer, la periferica per eccellenza. Si tratta di un dispositivo di input fondamentale che ci permette di scrivere, di interagire con i social e con i programmi che più usiamo. Ognuno di noi ha usato (e probabilmente usa) una tastiera a membrana, ma se amate i videogiochi e vi definite Gamer, allora è fondamentale passare a una tastiera meccanica, che proprio in quest’ambito offre notevoli migliorie rispetto a quelle a membrana.

Le tastiere meccaniche hanno diversi vantaggi, tra cui maggior robustezza e affidabilità, ma spesso oltrepassano facilmente la soglia psicologica dei 100€. Molti utenti che non hanno mai utilizzato una tastiera meccanica non vogliono spendere cifre troppo alte per un prodotto che, magari, non sarà nemmeno troppo in line con i loro gusti o esigenze; per questo motivo abbiamo selezionato cinque tra le migliori tastiere meccaniche economiche, che offrono buona qualità ma ci permettono di contenere i costi, senza obbligarci a spese folli fin da subito.