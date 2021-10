Tastiere wireless | Le migliori del 2021

Col passare degli anni il numero di dispositivi elettronici che gestiamo sulla nostra scrivania è aumentato a dismisura, creando un po’ di confusione per quanto riguarda la gestione dei cavi. Le periferiche wireless sono dunque una scelta da valutare per minimizzare gli ingombri e facilitare l’ordine, soprattutto nel caso in cui la priorità non è la velocità del trasferimento dei dati (come invece potrebbe essere per periferiche come chiavette o hub USB), ma bensì la comodità di utilizzo e l’ordine sulla scrivania.

La tastiera è una di quelle periferiche che, col passare degli anni si è evoluta, passando da metodo di input da lavoro, associata ad un PC, a periferica da gioco o multimediale, abbinata anche a console, smartphone e Smart TV. Casi in cui, avere a che fare con un cavo sarebbe limitante. È dunque diventato molto importante scegliere con cura la giusta tastiera, che consente di svolgere tutte le attività al computer in modo più comodo e veloce, per lavoro, produttività o intrattenimento.

Poiché al giorno d’oggi si trovano in giro un’infinità di tipi di tastiera, con funzioni più o meno avanzate, progettate appositamente per gaming, business o per massimizzare l’ergonomia, riuscire a valutare in modo ottimale quali sono le differenze tra i vari modelli e dunque le caratteristiche che possono influire maggiormente sul modo in cui andremo a utilizzare la tastiera, può risultare senz’altro vantaggioso ai fini dell’acquisto finale.

Le caratteristiche principali da valutare sono le seguenti:

Utilizzo : così come un gamer andrà alla ricerca di una tastiera meccanica con retroilluminazione RGB e la possibilità di personalizzare i comandi rapidi, qualcuno che cerca una tastiera per l’ufficio opterà probabilmente per una soluzione wireless e con tastierino numerico integrato, in modo da facilitare tutte le operazioni svolte e allo stesso tempo mantenere ordinato l’ambiente di lavoro.

Tasti : alcune tastiere sono progettate in modo da rendere i tasti il più silenziosi possibile, il che è una caratteristica fondamentale nel caso in cui la si debba utilizzare in un ambiente in cui i rumori di fondo devono essere ridotti al minimo.

Collegamento: le tastiere cablate offrono sicuramente una maggiore affidabilità, rappresentando dunque il prodotto ideale per chi gioca o per chi sta configurando la propria postazione desktop. Nel caso in cui si abbia la necessità di un prodotto più piacevole esteticamente e trasportabile per essere utilizzato ovunque, la scelta ricade indubbiamente su una tastiera wireless.

In questa guida, vi proponiamo alcuni dei modelli più interessanti per diverse categorie, che variano dal lavoro, all’utilizzo simultaneo con più dispositivi, passando per il gaming.