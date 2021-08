Smart TV da 40″ | I migliori di agosto 2021

Scegliere una smart TV al giorno d’oggi è un’impresa abbastanza difficile, qualora non siate informati sule principali differenze tra quelle presenti attualmente in commercio. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato di illustrarvi in questa guida all’acquisto le migliori smart TV 40″, cosicché possiate avere una rassegna con articoli appartenenti all’ultima generazione, con pannelli di altissima qualità e tecnologie all’avanguardia.

Per poter compiere una scelta saggia è doveroso conoscere le variabili con le quali si sceglie un prodotto del genere. In generale, una smart TV è scelta per quattro componenti, vale a dire:

Tecnologia . L’aspetto fondamentale di una smart tv è la tecnologia del suo pannello, ed in commercio esistono diversi tipi.

. L’aspetto fondamentale di una smart tv è la tecnologia del suo pannello, ed in commercio esistono diversi tipi. Risoluzione . Insieme alla tecnologia, questo aspetto è assai importante, perché attualmente esistono tre risoluzioni 8K, 4K (ovvero UHD) e Full HD.

. Insieme alla tecnologia, questo aspetto è assai importante, perché attualmente esistono tre risoluzioni 8K, 4K (ovvero UHD) e Full HD. Tecnologie secondarie (HDR, FreeSync etc). Un televisore smart provvisto di tali tecnologie permette di utilizzarlo in più contesti, come quello videoludico.

(HDR, FreeSync etc). Un televisore smart provvisto di tali tecnologie permette di utilizzarlo in più contesti, come quello videoludico. Audio . L’impianto audio di un televisore deve rispecchiare le esigenze di chi lo compra, in base alle proprie possibilità, chiaramente.

. L’impianto audio di un televisore deve rispecchiare le esigenze di chi lo compra, in base alle proprie possibilità, chiaramente. Design. Altro aspetto importante è il design, perché deve adattarsi al salotto o alla stanza.

Tecnologia del pannello

La prima caratteristica da scegliere è la tecnologia del pannello, ovvero:

LCD

LED

OLED

QLED

La tecnologia nativa dei televisori è LCD che, rispetto alle altre attualmente in commercio, assicura un ottimo compromesso fra colori, consumi energetici, spessore dello schermo e prezzo di vendita. I televisori caratterizzati dalla tecnologia LCD sfruttano delle lampade a fluorescenza per poter riprodurre l’immagine in entrata ed offrirla come output.

I televisori LED, invece, possiedono tutto sommato la stessa tecnologia degli LCD, ma vantano appunto dei LED per la retroilluminazione dello schermo. Questi particolari dispositivi non sono altro che dei piccoli diodi, che cambiano colore e intensità in base all’immagine in entrata. La loro evoluzione prende il nome di QLED, vale a dire una tecnologia meno diffusa e più costosa progettata da Samsung.

I QLED, o chiamati anche Quantum Dots, riescono a riprodurre più colori rispetti ai tradizionali LED. Un’altra evoluzione dei LED è la tecnologia OLED, nonché i pannelli più avanzati in circolazione. Gli OLED sono formati da diodi organici che permettono di ottenere neri assoluti e colori sgargianti, a patto però di pagare di più rispetto ai tradizionali LED ed ai sofisticati QLED.

Risoluzione

Quando si sceglie un televisore, è importante considerare anche la risoluzione. Allo stato attuale delle cose, i pannelli più utilizzati vantano una risoluzione del FullHD (1920 x 1080 pixel), anche se negli ultimi mesi si stanno diffondendo i TV 4K (3840×2160) e quelli 8K (7680×4320 pixel).

In sostanza, i televisori FullHD sono i più economici e sono perfetti per quasi tutti gli utilizzi, ma è doveroso specificare che, se desiderate guardare al massimo del dettaglio contenuti multimediali, è meglio spostarsi su quelli 4K. I TV 8K, invece, attualmente, sono davvero molto costosi e non adatti a tutti.

Tecnologie secondarie

Un Smart TV, per considerarsi come tale, deve possedere alcune tecnologie secondarie, come l’HDR, il Mirroring e il supporto al Wi-Fi. Tendenzialmente tutti i televisori in commercio possiedono queste tecnologie, tuttavia dovrete capire le vostre esigenze per indirizzarvi su un particolare prodotto anziché su un altro. Al tempo stesso, è necessario conoscere i sistemi operativi più diffusi, vale a dire AndroidTV, TizenOS (Samsung) e WebOS.

Per ultimo, il rafresh-rate vale a dire la frequenza d’aggiornamento delle immagini che riesce a riprodurre il pannello. Maggiore è il numero supportato, maggiore sarà la capacità del prodotto. Chiaramente, acquistando un articolo con un alto tasso, permette di ottenere prestazioni superiori ai videogiochi, nel caso in cui vogliate anche giocare ai titoli moderni.

Audio

Un buon sistema audio è indispensabile per poter godere appieno dei contenuti multimediali oppure dei videogiochi. Qualora stiate cercando un televisore per guardare i programmi televisivi, allora il nostro consiglio è quello di ricadere in prodotti mediamente buoni. Invece, se desiderate prestazioni maggiori, vi suggeriamo di acquistare un prodotto di fascia alta.

Design

Come si suol dire, l’occhio vuole la sua parte. È doveroso quindi scegliere un televisore in base alla stanza in cui sarà posizionato, ed è per questo motivo che vi consigliamo di acquistare prodotti con design minimalisti, che si possono adattare a qualsiasi arredamento.