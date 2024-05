Migliori stampanti multifunzione (maggio 2024)

Le stampanti multifunzione, combinate in un unico dispositivo compatto, offrono diverse funzionalità come stampa, scansione, copia e talvolta fax. Nel contesto attuale, in cui lo smart working è diventato un metodo di lavoro sempre più popolare, queste stampanti sono cresciute enormemente in importanza, diventando competitive con le loro controparti da ufficio in termini di funzionalità e prestazioni.

Nella nostra guida alle migliori stampanti multifunzione sul mercato, esamineremo l'ampia gamma di opzioni offerte dai vari produttori, che, nel corso degli anni, hanno sviluppato un vasto assortimento di dispositivi che può sembrare un oceano in cui è difficile navigare. Il nostro obiettivo è aiutarvi a orientarvi in questo mare di opzioni, offrendovi non solo consigli sulla migliore stampante a getto d'inchiostro o laser per le vostre esigenze, ma anche spiegando le caratteristiche chiave su cui concentrarsi al momento dell'acquisto.

Prima di tutto, è importante determinare le vostre esigenze specifiche. Desiderate una stampante principalmente per stampare documenti di testo o avete bisogno di stampare immagini di alta qualità? Quanto spesso prevedete di utilizzare la stampante e quale sarà il volume di stampa? Preferite una stampante a getto d'inchiostro, che offre una qualità di stampa superiore, ma richiede cartucce d'inchiostro più costose, o una stampante laser, che ha costi operativi inferiori e velocità di stampa più elevate, ma potrebbe non produrre immagini di altissima qualità?

Inoltre, valutate le funzionalità extra di cui potresti aver bisogno. Ad esempio, potreste desiderare una stampante con funzionalità di scansione e copia, oppure una con un fax incorporato. Oppure, potreste desiderare una stampante con connettività Wi-Fi e Bluetooth per stampare direttamente dai vostri dispositivi mobili.

Nella nostra guida, ci impegniamo a fornirvi tutte queste informazioni e altro ancora, per aiutarvi a fare la scelta migliore possibile. Che voi siate un professionista in cerca di un dispositivo ad alte prestazioni per il vostro ufficio, o un individuo alla ricerca di una stampante per uso domestico, abbiamo la conoscenza e l'esperienza per guidarvi attraverso questo processo decisionale.

Come scegliere la stampante multifunzione

Innanzitutto, tutte le stampanti presenti nella nostra guida sono multifunzione. Abbiamo operato questa scelta in quanto le "semplici" stampanti sono ormai superate e, soprattutto, la forbice di prezzo con le multifunzione si è ormai estremamente ristretta. In soldoni, più o meno con le stesse cifre o poco più, ci si porta a casa un prodotto in grado anche di scansione e fotocopiare i documenti. Un bel vantaggio nell'utilizzo quotidiano e che fa risparmiare tempo e spese extra.

In secondo luogo, prima di scegliere una stampante è bene capire di quale tipo di stampante si ha bisogno in base, sia al numero di stampe mensili, sia al bisogno delle stampe a colori. Vediamo quindi un breve riassunto delle 3 tipologie di stampanti presenti sul mercato:

con cartucce singole - costano mediamente di più ma sono più affidabili nel lungo periodo, in quanto tendono a non "seccare" l'inchiostro, dunque sono ideali per chi fa poche stampe nel corso del mese (inferiori a mille);

- costano mediamente di più ma sono più affidabili nel lungo periodo, in quanto tendono a non "seccare" l'inchiostro, dunque sono ideali per chi fa poche stampe nel corso del mese (inferiori a mille); getto d'inchiostro - più economiche ma maggiormente soggette al fenomeno degli ugelli che "si seccano", per cui ideali per chi è solito fare tante stampe nel corso del mese;

- più economiche ma maggiormente soggette al fenomeno degli ugelli che "si seccano", per cui ideali per chi è solito fare tante stampe nel corso del mese; laser - le più veloci e con una migliore ottimizzazione tra inchiostro (toner, nel caso specifico) e numero di pagine stampate. Costano mediamente di più, per cui si rivolgono al pubblico più esigente.

Una volta scelto il tipo di stampante più adatto alle proprie esigenze è considerare anche le seguenti caratteristiche così da avere un prodotto funzionale a 360 gradi.

Risoluzione e velocità di stampa

La risoluzione di stampa, espressa in DPI (punti per pollice), è un indicatore fondamentale per valutare la qualità di un'immagine stampata. Tale risoluzione si calcola tenendo conto di due elementi: la risoluzione di base della stampante e quella potenziata, ottenibile grazie a sofisticati software di miglioramento dell'immagine integrati direttamente nel dispositivo.

In questo contesto, un ruolo decisivo è svolto dalla RAM della stampante. Quest'ultima, infatti, è in grado di regolare la velocità del dispositivo, permettendo di ottenere stampe di qualità superiore in minor tempo, aspetto particolarmente evidente nelle stampanti laser, dove la RAM, esattamente come accade nei computer, può essere espansa per migliorare le prestazioni del dispositivo.

La velocità delle stampanti, un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione soprattutto in ambienti lavorativi dove le esigenze di stampa sono elevate, viene misurata in immagini per minuto (ipm) o pagine per minuto (ppm). Un dispositivo con una velocità di almeno 15 ipm è, in genere, sufficiente a garantire una produttività adeguata alla maggior parte delle esigenze.

Oltre alla risoluzione di stampa e alla velocità, è altresì importante considerare la qualità complessiva delle immagini prodotte. Non tutte le stampanti, infatti, riescono a rendere allo stesso modo i dettagli più minuti o le diverse tonalità di colore. Per questo motivo, è sempre consigliabile effettuare un confronto tra diversi modelli prima di procedere all'acquisto.

Connettività, display e compatibilità

Con l'avanzare della tecnologia la connessione Wi-Fi è diventata importantissima per una stampante come per qualsiasi altro prodotto tecnologico. Ormai quasi tutte le stampanti multifunzione in commercio hanno il Wi-Fi integrato ma solo quelle di fascia più alta supportano il Wi-Fi Direct. Questa particolare tecnologia permette di collegare direttamente alla stampante un dispositivo di controllo senza passare per il PC e creare un'infrastruttura di utilizzo. In pratica è possibile controllare la stampante a distanza con sistemi operativi mobile compatibili come Android o iOS, direttamente dallo smartphone.

Un altro buon metodo per liberarsi delle "catene" imposte dal PC è quello di scegliere una stampante con un display. Se siete abituati a stampare spesso e non volete accendere il PC ogni volta, potete infatti gestire autonomamente ogni funzione di stampa dal display integrato. Questo, meglio se touch screen, non è disponibile sulle stampanti multifunzione entry-level ma con qualche euro in più è capace di garantirvi una comodità senza pari.

Per quanto riguarda la compatibilità invece, praticamente tutte le stampanti del mercato posso essere collegate a Windows e macOS. In alcuni casi esistono software di terze parti che permettono la connessione anche dove non è possibile, ma per evitare problemi vi sconsigliamo questo tipo di soluzioni. Nella guida abbiamo infatti scelto tutte stampanti genuinamente compatibili con i sistemi summenzionati.

Formati carta

Una caratteristica peculiare che non dovrebbe essere sottovalutata riguarda le dimensioni del formato di stampa supportate. Il formato A4, quello di un foglio di carta tradizionale, è il più comune e tutte le stampanti sul mercato sono in grado di effettuare stampe in tale formato. Tuttavia, se le vostre esigenze di stampa includono la necessità di formati più grandi, come l'A3, o su formati non standard, sarà necessario orientarsi verso stampanti specifiche e multiformato.

Le stampanti multiformato, infatti, sono progettate per gestire diverse dimensioni di carta e possono anche controllare la grammatura, ovvero la consistenza della carta. Questa caratteristica può essere estremamente utile se avete bisogno di stampare su carta di diverso spessore o di diverse qualità, per esempio per creare biglietti da visita o brochure di alta qualità.

Un'altra funzione molto apprezzata, specialmente in un contesto professionale o in un ufficio, è la possibilità di stampare automaticamente fronte-retro, funzione che evita la necessità di dover riposizionare i fogli manualmente, permettendo di gestire l'intero processo di stampa in un solo ciclo. Questo non solo rende la stampa più efficiente, ma può anche contribuire a risparmiare carta, un aspetto non secondario in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Manutenzione e cartucce

Due caratteristiche che vanno a braccetto e sono spesso la croce e la delizia di ogni stampante. Prima dell'acquisto di qualsiasi stampante multifunzione infatti è bene informarsi sul costo di cartucce e toner perchè a volte, scegliendo una stampante economica, potrebbero costare più della stampante stessa. Oggi esistono anche moltissimi soluzioni compatibili che sopperiscono ai prezzi elevati delle cartucce e dei toner originali e bene quindi scegliere una stampante di marche conosciute così da essere sicuri di trovare cartucce o toner compatibili.

Se non volete perdere tempo dietro alla manutenzione della stampante inoltre è bene assicurarsi prodotti totalmente plug and play dall'inserimento dei fogli a quelli delle cartucce e toner. Infine non sottovalutate nemmeno la rumorosità del prodotto: le stampanti multifunzione più economiche tendono ad essere più rumorose delle stampanti di fascia più elevata, una caratteristica che se stampate pochi fogli al mese non pesa sul bilancio complessivo del prodotto, ma che utilizzando la stampante per diverse ore al giorno potrebbe spostare la vostra scelta su altri prodotti.

Tenendo in considerazione tutte queste caratteristiche, abbiamo diviso la nostra guida in diverse categorie che vi aiuteranno a trovare subito il prodotto che fa al caso vostro. Per ogni categoria viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell'aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione.