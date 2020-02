16 TB di archiviazione SSD in 2,5 Kg: il laptop secondo Eurocom

Se siete lavoratori in mobiltà, e dello spazio di archiviazione proprio non ne avete mai abbastanza, Eurocom ha la soluzione per voi grazie ai nuovi SSD NVMe da 4 TB ora disponibili per i suoi laptop. Grazie alle nuove soluzioni allo stato solido, i laptop della società canadese possono ora raggiungere fino a 16 TB di memoria di soli SSD.

Queste nuove proposte per lo storage si differenziano dalle proposte degli altri produttori OEM non solo per la disponibilità di spazio, ma anche e soprattutto per le prestazioni in lettura e scrittura. Gli SSD NVMe M.2 da 4 TB utilizzati da Eurocom infatti sono i Sabrent Rocket che offrono velocità di lettura e scrittura fino a 6 volte superiori rispetto ai tradizionali SSD SATA 3 più frequenti nel mercato dei notebook come ad esempio sui nuovi MacBook Pro 16, arrivando a 3000 MB / s contro i circa 500 MB / s della concorrenza.

L’aspetto più interessante di questa possibilità sono le dimensioni e contestualmente il peso di questi laptop. Un esempio è rappresentato dal NightSky RX15 (qui la nostra recensione), un computer portatile con display da 15 pollici che riesce a supportare 16 TB di memoria SSD in soli 2,5 Kg. Indubbiamente non si tratta di un peso piuma se confrontato con le ultime soluzioni del settore ultrabook, che riescono a contenere massa e spessore a livelli estremi, tuttavia imparagonabile è anche la differenza di prestazioni tra le due proposte.

Il NightSky RX15 infatti non offre solo una capacità di archiviazione in grado di soddisfare praticamente ogni esigenza, ma grazie all’ampia possibilità di personalizzazione hardware offerta da Eurocom riesce a garantire prestazioni di primo ordine anche nell’elaborazione e la grafica. Il PC infatti può ospitare fino ad un processore Intel Core i9 9980HK, schede video fino ad una Nvidia RTX 2070 standard (non MaxQ) e 64 GB di memoria RAM SODIMM DDR4-3200.

Il NightSky RX15 quindi rappresenta una soluzione adattabile a qualsiasi professionista: che si tratti di ingegneri, Network Manager, architetti IT o sviluppatori Eurocom propone una configurazione ideale per ogni attività, grazie alla possibilità di scegliere ogni singolo componente che andrà a comporre la configurazione, offrendo la più ampia gamma di personalizzazione disponibile su un laptop.

Se tutto questo non dovesse bastare, un ultimo aspetto da non sottovalutare riguarda l’aggiornamento hardware. Sempre più di frequente infatti, i produttori OEM di PC portatili tendono ad impedire all’utente finale l’accesso all’hardware, che molto spesso (come per i MacBook) è saldato sulla scheda madre rendendo di fatto impossibile qualsiasi modifica o upgrade alla configurazione. I computer di Eurocom offrono invece un accesso semplificato all’intera configurazione garantendo maggiore flessibilità e possibilità di aggiornamento nel tempo.

In conclusione, grazie anche al display OLED 4K, l’Eurocom NighSky RX15 rappresenta una soluzione ideale per ogni professionista, qualsiasi sia l’attività svolta. Il NightSky RX15 è disponibile sul sito di Eurocom con prezzi a partire da 1519 euro.