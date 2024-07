35% di sconto per l'anniversario di uno dei migliori password manager in circolazione

Quante volte vi è capitato di utilizzare la stessa password o una password semplice su diversi siti per facilitarne il ricordo? Anche se non succede ogni giorno, queste pratiche mettono a rischio la sicurezza dei vostri dati personali. Oggi, una soluzione moderna e intelligente per gestire tutti i vostri dati di accesso, compresi quelli sensibili come quelli dell'home banking, è l'uso di un gestore di password. E quale scegliere? In occasione del suo anniversario, è un ottimo momento per optare per Dashlane, che offre uno sconto del 35% sulla spesa totale utilizzando il coupon "CHEERS35". Quest'offerta è valida solo se applicata entro il 21 luglio.

Vedi offerta su Dashlane

Dashlane, chi dovrebbe abbonarsi?

Dashlane offre una gestione centralizzata delle password, consentendo agli utenti di memorizzare in modo sicuro tutte le loro password, codici di accesso e dati personali sensibili. Questo elimina il bisogno di ricordare molteplici combinazioni e riduce il rischio di compromissione dei dati.

Il servizio permette uno storage illimitato delle password. Inoltre, Dashlane include avvisi contro il phishing che avvisano gli utenti riguardo a siti web sospetti prima che inseriscano le proprie informazioni. Questo aiuta a prevenire attacchi di phishing e protegge ulteriormente la sicurezza online degli utenti. Con il monitoraggio del Dark Web, Dashlane va oltre la semplice gestione delle password, avvisandovi se i vostri dati sono stati compromessi.

Come se non bastasse, in caso ciò avvenga, vi saranno fornite istruzioni su come affrontare la situazione. Questo livello di sicurezza proattiva è essenziale nel panorama digitale odierno in continua evoluzione. Infine, Dashlane offre anche una VPN per proteggere gli utenti quando utilizzano WiFi pubblici o non sicuri. Questa VPN è integrata per garantire una connessione sicura e privata ovunque ci si trovi, migliorando ulteriormente la sicurezza online.

Vedi offerta su Dashlane