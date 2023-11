5 software utili per PC in super sconto su SCDkey e VIPkeysale

Se avete appena completato l'installazione del nuovo sistema operativo e ora vi trovate nella fase di reinstallazione di tutti i software che utilizzavate in precedenza, potrebbe capitare che alcune licenze siano scadute nel frattempo. Per questo vi informiamo della possibilità di acquisire a prezzi vantaggiosi molti dei software essenziali per il corretto funzionamento del PC.

Dalla licenza di Windows agli antivirus più completi, sarà possibile trovare queste applicazioni a prezzi convenienti, soprattutto su piattaforme come SCDkey e VIPkeysale. Inoltre, vi informiamo della possibilità di usufruire, proprio su questi rivenditori online, di uno sconto esclusivo con il codice "TOM35" per massimizzare il risparmio finale.

5 software utili, chi dovrebbe acquistarli?

Dal momento che non parliamo di un unico rivenditore, che magari potrebbe essere specializzato solo su una determinata categoria di software, la risposta è universale e coinvolge chiunque sia alla ricerca di software di vario genere. In particolare, ci concentriamo sull'importanza delle licenze per Windows, Office e software antivirus, elementi fondamentali per il corretto funzionamento di qualsiasi PC.

A tal riguardo, gli attuali sconti faranno la gioia sia di chi intende attivare Windows 10, sia chi preferisce l'ultimo Windows 11, al netto del fatto che quest'ultimo fatica ad aumentare di numero, a causa probabilmente dei continui bug che manifesta. Di alcuni di questi ve ne abbiamo parlato anche sulle nostre pagine, come quello relativo alle icone del desktop che vengono messe in disordine dal sistema operativo.

In sintesi, stiamo parlando di una vasta gamma di software, rendendo l'acquisto vantaggioso per chiunque cerchi un'esperienza informatica efficiente e sicura. I prezzi allettanti attualmente offerti, favoriti anche dal periodo di sconti del Black Friday, rendono l'acquisto di questi strumenti più conveniente che mai. Un investimento saggio, soprattutto considerando che risparmiare anche solo alcuni euro su questi software si traduce in un risparmio significativo nel lungo termine.

Ciò detto, vi rimandiamo ai link ai software che abbiamo ritenuto più interessanti da segnalare per questa occasione. Ovviamente visitando le loro rispettive pagine troverete altre caratteristiche, oltre ad approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che il coupon esclusivo e gli attuali sconti faticheranno a rimanere attivi dopo il periodo del Black Friday.

Le 5 migliori offerte sui software

