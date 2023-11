60% di sconto sul miglior enhancer economico di video e immagini IA

Per i creator, gli appassionati di video e tutti coloro che amano catturare i momenti della loro vita attraverso immagini e video, c'è una fantastica offerta da non perdere in occasione del Black Friday. VideoProc Converter AI è pronto ad aiutarti a migliorare la qualità di video e immagini come mai prima d'ora, e durante il Black Friday sarà disponibile a un prezzo imbattibile. Scopriamo cosa rende VideoProc Converter AI uno strumento indispensabile per tutte le esigenze di modifica di video e immagini.

Offerta imbattibile per il Black Friday

In occasione del Black Friday, VideoProc Converter AI ti fa un'offerta super vantaggiosa: non lasciartela sfuggire! Per soli 29,95 euro (anziché 78,90 euro), otterrai l'accesso illimitato a VideoProc Converter AI per tutta la vita, usufruendo degli ultimi modelli di intelligenza artificiale e di continui aggiornamenti senza costi aggiuntivi, oltre all'assistenza tecnica gratuita a vita. Ma non è finita qui: l'offerta del Black Friday è accompagnata da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Super risoluzione IA

Qualità video migliorata: se stai lavorando con filmati di bassa qualità, registrazioni, raccolte di DVD d'epoca, video a risoluzione SD scaricati da Internet o contenuti catturati con la fotocamera, VideoProc Converter AI è in grado di aumentare e ottimizzare la risoluzione di 2x (2 volte), 3x o 4x, migliorandone in modo intelligente i colori e i dettagli. In questo modo puoi aumentare la qualità dei tuoi video fino a 4K per l'editing, l'archiviazione o la riproduzione su schermi più grandi: il tutto con enorme nitidezza.

In questo modo puoi aumentare la qualità dei tuoi video fino a 4K per l'editing, l'archiviazione o la riproduzione su schermi più grandi: il tutto con enorme nitidezza. Qualità dell'immagine superiore: per i fotografi o per chiunque voglia migliorare la qualità delle proprie immagini, VideoProc Converter AI offre una soluzione semplice e veloce: ti consente infatti di aumentare la risoluzione delle immagini a 4K/8K. Una funzione molto utile per migliorare vecchie foto, immagini IA o qualsiasi immagine generata da strumenti IA per ulteriori stampe, modifiche e condivisioni.

Interpolazione dei fotogrammi IA

L'attrezzatura necessaria per riprese con alto frame rate può essere costosa, ma con l'interpolazione dei fotogrammi di VideoProc Converter AI è possibile alzare il frame rate dei video da 30/60 FPS a ben 120/240/480 FPS e oltre. Questo garantisce un movimento continuo e video in slow motion in pieno stile cinematografico, senza artefatti indesiderati.

Stabilizzazione IA

Registrare video stabili e privi di parti mosse può essere una sfida, soprattutto quando si utilizzano dispositivi come GoPro, telefoni, droni o fotocamere portatili. VideoProc Converter AI offre una stabilizzazione video intelligente, che consente di trasformare i filmati mossi e di personalizzarne il crop, garantendo ottimi risultati finali e una rapida elaborazione.

Un kit completo di strumenti

VideoProc Converter AI è molto più di un semplice enhancer della qualità di immagini e video. È una toolbox versatile che offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui:

Conversione versatile dei media : VideoProc Converter AI è in grado di convertire video, audio e DVD in oltre 420 formati di output diversi, tra cui MP4 HEVC/H.264, AVI, MOV, MKV, FLV, WMV, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV. È anche compatibile con iPhone, Android, tablet, TV e altro ancora. In questo modo è possibile riprodurre i video su qualsiasi dispositivo, piattaforma o lettore.

: VideoProc Converter AI è in grado di convertire video, audio e DVD in oltre 420 formati di output diversi, tra cui MP4 HEVC/H.264, AVI, MOV, MKV, FLV, WMV, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV. In questo modo è possibile riprodurre i video su qualsiasi dispositivo, piattaforma o lettore. Video editing : il software ti permette di apportare modifiche veloci ai video, come: tagliare clip indesiderate, croppare un video, unire più clip, ruotare e capovolgere i video, regolarne la velocità, il volume e il colore e aggiungere filigrane. L'anteprima in tempo reale consente di perfezionare le modifiche.

: il software ti permette di apportare modifiche veloci ai video, come: tagliare clip indesiderate, croppare un video, unire più clip, ruotare e capovolgere i video, regolarne la velocità, il volume e il colore e aggiungere filigrane. L'anteprima in tempo reale consente di perfezionare le modifiche. Compressione video : riduci le dimensioni dei file dei video senza comprometterne la qualità. Questa funzione è preziosa per condividere contenuti online o per liberare spazio di archiviazione sui dispositivi.

: riduci le dimensioni dei file dei video senza comprometterne la qualità. Questa funzione è preziosa per condividere contenuti online o per liberare spazio di archiviazione sui dispositivi. Registrazione di schermo e webcam: con il registratore integrato è possibile catturare uno stream, corsi online, giochi e presentazioni. È possibile registrare l'intero schermo o parte di esso, registrare la webcam o registrare sia la webcam che lo schermo in qualità HD e persino tagliare le registrazioni e aumentarne la qualità per un uso futuro.

Risparmia il 60% sulla licenza a vita di VideoProc Converter AI

VideoProc Converter AI è l’enhancer di video/immagini IA più economico tra tutti: un kit di strumenti “all-in-one” per l'elaborazione video. Semplifica le attività quotidiane di elaborazione video con efficienza e offre risultati di alto livello grazie alla tecnologia IA.

Durante il Black Friday puoi ottenere una licenza a vita di VideoProc Converter AI al prezzo più basso di sempre. Goditi le funzioni illimitate, gli aggiornamenti gratuiti a vita e il supporto tecnico prioritario. Non perdere questa occasione