600€ di sconto su Odyssey Neo G8, monitor gaming 32" 4K a 240Hz

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming e desiderate un prodotto top di gamma? In tal caso vi segnaliamo che su Amazon potete trovare il fantastico Samsung Odyssey Neo G8, dotato di schermo curvo da 32" con risoluzione UHD 4K, in offerta a soli 1.059,00€!

Potrete, dunque, risparmiare quasi 600,00€ e assicurarvi uno dei migliori monitor da gaming sul mercato, il tutto senza aspettare il Black Friday di novembre. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando "CreditLine" come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Samsung Odyssey Neo G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey Neo G8 rappresenta, senza dubbio, l'acquisto perfetto per coloro che desiderano un monitor in grado di offrire immagini cristalline e fluide, raggiungendo le massime prestazioni se abbinato a un PC ad alte prestazioni. L'incredibile frequenza di aggiornamento di 240Hz, infatti, lo rende particolarmente adatto agli appassionati di FPS o racing game, che potranno beneficiare di immagini perfette anche durante le partite più dinamiche.

Inoltre, ciò che contraddistingue il Neo G8 da altri modelli sul mercato è il pannello curvo, capace di rendere le sessioni di gioco ancor più immersive. Da menzionare poi il fatto che il display opaco lo rende adatto anche per coloro che hanno la postazione in un ambiente particolarmente illuminato e sono, dunque, alla ricerca di una soluzione che permetta di non avere i fastidiosi aloni o riflessi sullo schermo mentre si gioca.

Grazie alla promozione di Amazon potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile l'Odyssey Neo G8. Negli ultimi mesi, infatti, il suo prezzo è diminuito progressivamente, partendo da 1.352,90€ ad agosto e arrivando agli attuali 1.059,00€. Non è da escludere, però, che possa ritornare a salire, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare di perdere l'occasione.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

