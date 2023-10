Halloween Days Unieuro: ultime ore per approfittare delle offerte!

Dai potenti smartphone agli ultimi gadget tecnologici, dagli elettrodomestici ai computer di ultima generazione, Unieuro ha tagliato i prezzi con offerte imperdibili in questi ultimi giorni, in concomitanza con la festa di Halloween. Tuttavia, queste offerte stanno per scadere, e oggi, 31 ottobre, sarà l'ultimo giorno per sfruttarne i vantaggi.

Se vi siete persi il nostro primo articolo a riguardo, non disperate, perché sono arrivate ottime notizie per quest'ultima ondata di offerte targate Unieuro: abbiamo scoperto, infatti, l'aggiunta di nuovi prodotti precedentemente non inclusi nella promozione, o che erano posizionati in fondo alla pagina, rendendo necessario ricontrollare le offerte anche a distanza di poche ore dal termine della promo. Tra questi nuovi prodotti, alcuni vantano sconti che superano addirittura il 50%.

Halloween Days Unieuro, chi dovrebbe approfittarne?

Con sconti così vantaggiosi, le ultime ore di questa promozione di Halloween targata Unieuro saranno occasioni imperdibili per tutti coloro che cercano nuovi prodotti da sostituire a quelli obsoleti o danneggiati, o per coloro che desiderano effettuare gli acquisti di Natale anticipando anche il Black Friday. Gli sconti proposti, infatti, sono comparabili a quelli che vengono resi disponibili solo negli ultimi mesi dell'anno. Un esempio è rappresentato dall'hard disk esterno Seagate Basic da 5TB, offerto a soli 89,99€ anziché 179,99€ fino a stasera.

Considerando che generalmente si spendono circa 40-50€ per acquistare un hard disk esterno da 1TB di buona qualità, questo modello con una capienza 5 volte superiore si configura come uno dei migliori affari del momento. Prodotto da Seagate, un marchio rinomato nel settore degli hard disk, sarà l'acquisto ideale per chi è alla ricerca di uno storage fisico capiente e, al contempo, affidabile nel tempo.

Inoltre, la promozione sarà vantaggiosa per chi desidera acquistare non solo smartphone ed elettrodomestici per la casa, ma anche un tablet per fruire di contenuti multimediali in comodità, magari rilassandosi sul divano, su uno schermo più ampio rispetto a quello dello smartphone. In questo senso, vi consigliamo il Lenovo Tab P11 che, grazie a uno sconto del 54%, è disponibile su Unieuro a soli 159,99€, il prezzo più conveniente sul web. E come per tutte le altre offerte, anche questa è destinata a scadere questa sera.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le occasioni termineranno stasera.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!