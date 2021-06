8,4 miliardi di password rubate finiscono online: ecco RockYou2021

La più grande raccolta di password di tutti i tempi, intitolata “RockYou2021“, memorizzata all’interno di un file di testo delle dimensioni di 100GB e comprendente ben 8,4 miliardi di password, è stata pubblicata su uno dei più popolari forum dedicati all’hacking.

Come riportato dai colleghi di Cybernews.com, le password potrebbero provenire da più fughe di dati avvenute in precedenza e sono lunghe da 6 a 20 caratteri, con caratteri non ASCII e spazi rimossi. Il nome, “RockYou2021”, è stato coniato da un utente del forum, probabilmente facendo riferimento alla violazione “RockYou” avvenuta nel 2009, quanto alcuni hacker sono riusciti ad intrufolarsi nei server di un noto social mettendo le mano su oltre 32 milioni di password memorizzate erroneamente sotto forma di testo non protetto. Dato l’enorme numero di password uniche, questo leak è paragonabile solamente alla Compilation of Many Breaches (COMB), comprendente 3,2 miliardi di password, in ogni caso inlcuse all’interno di questa RockYou2021.

Nel caso vogliate verificare se anche le vostre password sono presenti all’interno di RockYou2021, vi consigliamo di utilizzare l’apposito strumento messo a disposizione da CyberNews. Tenendo in considerazione che molte persone tendono a non usare password distinte per accedere a diversi siti Web, raccomandiamo, nel caso che anche le vostre password siano state violate, di cambiarle il prima possibile, magari facendovi aiutare da un generatore di password o password manager per crearne di nuove difficili da scoprire. Inoltre, è buona norma attivare l’autenticazione a due fattori (2FA), così da essere prontamente avvisati nel caso si tenti di accedere da un dispositivo non autorizzato in precedenza.

Photo credit - depositphotos.com

