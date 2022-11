Anche i malware vanno in vacanza. Almeno così sembra. Dopo una “pausa” di cinque mesi, infatti, la botnet Emotet sembra sia tornata attiva, con una campagna di spam via e-mail.

Forse ricorderete lo schema d’attacco: Emotet prevede la diffusione di malware tramite documenti Excel o Word compromessi inviate a mezzo posta elettronica, con l’impiego delle tecniche del phishing. L’utente viene spinto con l’inganno ad aprire i documenti che a loro volta attivano delle macro, con il conseguente download del file DLL di Emotet e il suo caricamento in memoria.

Da qui, il malware avvia le proprie operazioni nefaste, ovvero cercare e rubare e-mail da utilizzare in campagne di spam successive, nonché installare ulteriori payload come Cobalt Strike e altri malware solitamente mirati a condurre attacchi ransomware.

Emotet back in Distro Mode – As of 0800 UTC E4 began spamming and as of 0930 UTC E5 began spamming again. Looks like Ivan is in need of some cash again so he went back to work. Be on the lookout for direct attached XLS files and zipped and password protected XLS. 1/x

— Cryptolaemus (@Cryptolaemus1) November 2, 2022