Quasi 10 miliardi di password rubate dagli hacker: ecco come proteggersi

Uno dei più grandi archivi di password mai registrati è stato pubblicato oggi sotto il nome "RockYou2024.txt". Secondo quanto riferito da Cybernews, il file contiene esattamente 9.948.575.739 password uniche in testo semplice. Questa massiccia raccolta include password trafugate in una varietà di attacchi, sia antichi che recenti. Tre anni fa, l'archivio "RockYou2021" aveva esposto 8,4 miliardi di password, con il nuovo leak che aggiunge ulteriori 1,5 miliardi di combinazioni compromesse.

Il RockYou2024 potrebbe, ovviamete, diventare un pericoloso strumento nelle mani dei cybercriminali che intendono effettuare attacchi brutali di tipo brute-force. Questo metodo consiste nel tentativo di decifrare le password tramite un programma automatico che prova tutte le possibili combinazioni di lettere e numeri, rendendo vulnerabili password più semplici in pochi secondi.

Inoltre, il leak facilita anche l'uso della tecnica nota come credential stuffing. Questo tipo di attacco sfrutta le credenziali che le persone tendono a riutilizzare su più piattaforme, permettendo ai malintenzionati di testare combinazioni di username e password su diversi siti per accedere ad account non adeguatamente protetti.

Come proteggersi dagli attacchi?

Per proteggersi da simili minacce, uno dei primi passi da compiere è quello di utilizzare password forti, complesse e uniche per tutti gli account online. È possibile generare password affidabili anche con l'ausilio dei migliori password manager, che oltre a crearle, le conservano in maniera sicura in un unico luogo. È fondamentale, inoltre, verificare se le proprie credenziali siano state compromesse tramite strumenti come il data leak checker di Cybernews o il più noto HaveIBeenPwned.

Per saperne di più su come tutelarsi efficacemente nei confronti di possibili frodi online e furto di identità, esistono servizi dedicati alla protezione dall'identità, che possono rivelarsi utili, soprattutto per chi si trovasse già vittima di utilizzo illecito delle proprie informazioni personali o di perdite economiche dovute a frode.