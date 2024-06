Il proprietario di FromSoftware subisce un grave attacco ransomware

Il gruppo Kadokawa, conglomerato giapponese che comprende la casa di sviluppo di videogiochi FromSoftware, famosa per la serie di Dark Souls e per l'acclamato Elden Ring, ha subito un grave attacco informatico. La violazione dei dati è stata resa pubblica giovedì dallo stesso gruppo, che ora sta indagando sulle possibili perdite di informazioni. Gli effetti dell'attacco sul bilancio aziendale dell'anno in corso non sono ancora chiari.

FromSoftware, pur essendo una componente glorificata del Kadokawa Group grazie ai suoi successi internazionali come Elden Ring, che ha venduto oltre 25 milioni di copie, è solo una piccola parte del conglomerato. L'attività principale del gruppo include l'editoria libraria e il servizio di condivisione video Niconico, oltre ad altre iniziative legate ai media.

Il cyberattacco, avvenuto sabato 8 giugno, ha riguardato principalmente i server dei data center del Kadokawa Group, colpendo in modo significativo il servizio Niconico e i servizi correlati. L'azienda sta ora valutando soluzioni e vie d'uscita rapide per normalizzare i propri sistemi e attività commerciali. Dal comunicato non emerge che i dati e i sistemi di FromSoftware siano stati compromessi, e si sottolinea che nei sistemi aziendali non sono conservate informazioni relative alle carte di credito degli utenti.

Un aggiornamento sui sistemi e sul ransomware verrà pubblicato da Kadokawa a luglio. Non è la prima volta che i partner di FromSoftware subiscono attacchi informatici; anche Bandai Namco fu vittima di ransomware nel 2022, ma d'altronde anche altre compagnie nel settore dei videogiochi, come Capcom, CD Projekt Red e Insomniac Games, hanno subito incidenti simili.

L'incidente più famoso nel settore rimane la violazione dei dati di Rockstar Games nel 2022, che ha portato alla fuga di informazioni su una versione in sviluppo di Grand Theft Auto VI. In risposta, lo studio ha limitato il lavoro da remoto per incrementare la sicurezza.