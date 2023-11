Abbandonare Chrome ora è più facile grazie alla nuova funzione di Firefox

C’è un’importante novità per il browser Firefox, che renderà più semplice abbandonare Google Chrome per passare al software targato Mozilla: da oggi è possibile importare le estensioni di Chrome. L’azienda ha poi annunciato che la novità arriverà anche per altri browser, tra cui ad esempio Edge e Opera, ma non ha specificato quando.

Tutto ciò è reso possibile dall’uso di WebExtensions, sistema che permette agli sviluppatori di scrivere estensioni che possono essere installate su browser diversi, indipendentemente dal motore usato dal browser.

Al momento non sono supportate tutte le estensioni, quindi potreste non riuscire a importare tutta la vostra libreria, ma l’elenco dovrebbe ampliarsi in futuro; al momento comunque sono supportate le più famose e usate, come AdGuard, uBlock Origin, Tampermonkey, LastPass, Ghostery, Express VPN, Dark Reader e BitDefender TrafficLight.

La funzione è già disponibile nell’ultima versione stabile di Firefox. Per attivarla, dopo aver aggiornato il borwser, digitate nella barra degli indirizzi about:config e premete invio, confermate la scelta nel caso vi esca un avviso a schermo, quindi digitate “browser.migrate.chrome.extensions.enabled” (senza virgolette), impostate la funzionalità su “true” con un doppio click e riavviate Firefox.

Per importare le estensioni basta andare in Menu -> Impostazioni -> Importa dati, selezionare Chrome e scegliere dal menu che si apre le estensioni che si vogliono importare. È possibile importare in Firefox anche login e password salvate, cronologia di navigazione e dati di autocompletamento, esattamente come in passato.