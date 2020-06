Abkoncore B719M: economiche e di qualità, audio 7.1 virtuale per tutti

Abkoncore, azienda specializzata nella produzione di periferiche PC dall’alto rapporto qualità/prezzo, ha da poco lanciato sul mercato un nuovo modello di cuffie in grado di offrire un audio 7.1 virtuale e tutti i confort che ci si aspetterebbero da un dispositivo del genere, incluse varie chicche estetiche e funzionali.

L’headset in questione, denominato B719M, si presenta da subito con un’estetica accattivante perché come sempre, anche l’occhio vuole la sua parte: i padiglioni auricolari e il microfono sono dotati di illuminazione LED RGB. Quest’ultimo, snodabile per poter esser meglio direzionato verso la nostra bocca, è dotato anche di un’efficace filtro digitale per la riduzione del rumore.

L’effetto 7.1 3D virtuale (regolabile a piacimento) è ottenuto grazie all’adozione di un dispositivo USB incluso che, collegato al PC, fornisce un ingresso per il jack da 3,5mm situato all’estremità del cavo delle cuffie lungo più di 2 metri, con l’alimentazione per l’illuminazione LED affidata ad un’altra presa USB.

Da un punto di vista tecnico, per gli altoparlanti sono stati utilizzati 2 driver al neodimio larghi 50mm, che coprono il classico spettro di frequenza che va dai 20Hz a i 20KHz, forniscono un massimo di circa 122dB e garantiscono un’impedenza di 32Ω (con uno scarto del 5%).

Tramite un controller situato sul cavo principale è possibile controllare il volume e lo stato del microfono, inoltre troviamo una curiosa funzionalità non riscontrabile certo su tutti gli headset presenti sul mercato: la vibrazione. Come le MSI Immerse GH50, Le B719M sono infatti dotate di una tecnologia che dovrebbe aiutare l’immersione durante le sessioni di gioco grazie alla presenza di una vibrazione trasmessa tramite i padiglioni auricolari, che va a ritmo con i bassi rilevati nel suono attualmente in riproduzione.

Le nuove cuffie di Abkoncore, grazie al jack da 3,5mm, sono praticamente compatibili con qualsiasi dispositivo, che si tratti di PC, Console, o cellulare. Ovviamente però collegandole a prodotti che non utilizzano l’apposito adattatore per il surround virtuale 7.1, questo non potrà essere sfruttato e mancheranno anche le funzioni più particolari gestibili via software come il “Voice Changing”.

Le B719M sono attualmente vendute ad un prezzo di circa 50 dollari grazie alla promozione lancio. Quando sarà possibile acquistarle da noi, tra sconti e prezzo ufficiale, non dovremmo trovarle a un costo superiore ai 50 euro. Per quello che c’è attualmente disponibile a questa cifra, non sarebbero davvero niente male.