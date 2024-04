Accedi a oltre 5000 server VPN: TunnelBear ora con uno sconto del 58%!

Nel panorama attuale, assicurarsi una privacy online robusta è più accessibile che mai. Vi segnaliamo infatti che TunnelBear, nota per la sua interfaccia intuitiva ma anche per essere tra le VPN più efficaci sul mercato, propone ora riduzioni di prezzo significative sui suoi servizi VPN. Gli sconti raggiungono il 58% sui piani di abbonamento: il piano annuale è disponibile a metà prezzo, con uno sconto del 50%, mentre il biennale beneficia di una riduzione ancora maggiore, del 58%.

Vedi offerte su TunnelBear

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear si rivolge principalmente a coloro che cercano una VPN intuitiva e facile da usare, ideale per chi è alle prime armi con questo tipo di software. L'interfaccia è infatti studiata per essere user-friendly, senza configurazioni complicate, rendendola appunto adatta per chi desidera semplicità d'uso.

È ottima anche per chi utilizza la VPN sporadicamente, magari per proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche, accedere a contenuti limitati da restrizioni geografiche durante i viaggi, o per migliorare la propria privacy online senza necessità di funzionalità avanzate che spesso restano inutilizzate.

Nonostante la sua semplicità, TunnelBear non trascura la sicurezza. La VPN offre infatti crittografia avanzata, protezione contro le perdite di DNS/IP e un kill switch automatico che garantisce la protezione dei dati dell'utente anche in caso di disconnessioni inattese. Queste caratteristiche fanno di TunnelBear un servizio affidabile anche per coloro che, pur apprezzando la facilità d'uso, non vogliono compromettere la propria sicurezza online.

Vedi offerte su TunnelBear