Playstation Portal torna FINALMENTE disponibile su Amazon: occasione IMPERDIBILE!

PlayStation Portal, alla sua uscita lo scorso novembre (qui trovate la nostra recensione), si è rivelata un vero e proprio successo, conquistando i giocatori con un gadget che permette di riprodurre i propri titoli preferiti con la comodità di una console portatile. Ebbene, dopo mesi di assenza è tornata disponibile su Amazon al prezzo di 219,99€, rappresentando un vero e proprio affare per chi sta pensando di acquistarne una!

Playstation Portal, chi dovrebbe acquistarlo?

Playstation Portal è il compagno ideale per gli appassionati di videogiochi che vogliono estendere la loro esperienza fuori dal salotto, senza compromessi sulla qualità del gioco. Con la sua capacità di connessione alla console PS5 attraverso la rete Wi-Fi domestica, questo dispositivo è perfetto per chi non vuole rinunciare ai propri titoli preferiti di PS5 anche quando la TV è occupata o si trovano in un'altra stanza: grazie al suo schermo LCD da 8" che offre risoluzione 1080p a 60 fps, questo accessorio soddisfa le esigenze di chi cerca un gameplay fluido e immagini nitide.

Parliamo, dunque, di un accessorio consigliato principalmente agli utenti della console PS5 che desiderano un metodo semplice e immediato per giocare a distanza senza sacrificare la qualità grafica e la reattività dei comandi. Ovviamente, non potrete utilizzarla senza essere in possesso di una PS5, giacché necessita la connessione con la console di casa Sony per poter funzionare. Grazie alla sua facilità di uso, però, basta accenderla e premere un tasto per connettersi alla console e iniziare a giocare ai vostri titoli preferiti.

Insomma, la sua tecnologia avanzata, unita alla facilità d'uso e alla compatibilità con un'ampia gamma di giochi, giustifica pienamente l'investimento di PlayStation Portal: vi consigliamo, dunque, vivamente di valutarne l'acquisto per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!

Vedi offerta su Amazon