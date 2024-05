AceMagic presenta il Mini PC ispirato agli X-Wing di Star Wars

In occasione del fine settimana dedicato a Star Wars e al celebre motto may the fourth be with you, AceMagic, azienda specializzata in PC compatti, ha lanciato l'M2A StarShip o per meglio dire quello "il primo mini-PC al mondo per giochi AAA di genere Sci-Fi". Questo nuovo prodotto, dal design che richiama un'ala di X-Wing e arricchito da dettagli luminosi a LED, dimostra come l'azienda sappia cogliere l'occasione per guadagnare visibilità in un momento molto sentito dalla comunità dei fan.

Da subito, AceMagic ha predisposto una pagina di pre-vendita per il suo nuovo prodotto, offrendo sconti fino al 35% per chi si iscriverà velocemente. Nonostante ciò, al momento mancano specifiche tecniche dettagliate.

Il look tecnologico dell'M2A StarShip è ulteriormente esaltato da un display posizionato al centro. Dalle immagini fornite da AceMagic, è evidente come il display possa esibire dati come il consumo di energia della GPU (indicato a 45W, suggerendo dunque la presenza di una GPU discreta), oltre a informazioni di monitoraggio in tempo reale su temperatura di CPU e GPU, consumo energetico, frequenze di clock, velocità delle ventole, utilizzo della memoria e altro ancora.

Precedentemente, il modello di punta per il gaming di AceMagic era il Tank03, un mini PC dal design più convenzionale e dotato di Intel Core i9-12900H e GPU GeForce RTX 3080 per laptop. Si spera che l'M2A StarShip possa superare questi modelli con componenti di generazione più recente, nonostante l'assenza di conferme ufficiali sulle specifiche fino a questo momento.

Emerge però una nota di cautela per gli acquirenti: è stato riportato che alcuni mini-PC di AceMagic sono stati distribuiti con malware preinstallato. Pertanto, per chi fosse interessato all'acquisto, si consiglia vivamente di reinstallare Windows 11 direttamente dalle fonti ufficiali di Microsoft. Questo tipo di precauzione si estende anche ad altri marchi provenienti dalla Cina.