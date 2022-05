Tramite un comunicato stampa, Acer ha annunciato una serie di nuovi dispositivi Vero progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale, onorando il proprio impegno a costruire un futuro più sostenibile attraverso l’offerta di nuove opzioni per ridurre l’impronta ecologica dei consumatori, delle aziende e delle istituzioni che scelgono questi prodotti. In particolare, i nuovi laptop e desktop AIO, i monitor, i proiettori e le periferiche della serie Vero utilizzano una percentuale di materie plastiche Post-Consumer Recycled (PCR), Ocean-Bound Plastic (OBP) e packaging riciclabile.

Laptop Aspire Vero

Il nuovo Aspire Vero (AV14-51) è dotato di un display Full HD da 14″ e offre tutti i vantaggi ecologici delle generazioni precedenti, ma è alimentato dai più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione. Inoltre, oltre al caratteristico colore Cobblestone Grey, è ora disponibile nell’accattivante colorazione Mariana Blue. Dotato di grafica Intel Iris Xe e connettività Wi-Fi 6, è progettato per creare contenuti e abilitare connessioni, completato da un’ampia selezione di porte comprese una USB Type-C Thunderbolt 4 e due porte USB 3.2 Gen1 Type-A, una delle quali può essere utilizzata per ricaricare dispositivi mobili anche quando il sistema è spento.

Il nuovo Aspire Vero (AV15-52) sfoggia un display Full HD da 15″ e, come l’Aspire Vero AV14-51, è basato sui nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione per sostenere le più recenti app di produttività e intrattenimento. Supportato da due porte USB 3.2 Type-A Gen1 e da una porta USB Type-C Thunderbolt 4, offre una connettività e consente di caricare i dispositivi mobili anche quando il dispositivo è spento. È disponibile nelle colorazioni Starry Black e nel tradizionale Cobblestone Grey. I due modelli sono dotati di trackpad OceanGlass, realizzati riciclando materie plastiche che altrimenti sarebbero scaricate negli oceani.

Acer Veriton Vero All-In-One

L’All-in-One Veriton Vero (VVZ4694G) possiede un design elegante, è dotato di un display IPS Full HD da 24″ caratterizzato da ampi angoli di visualizzazione e da cornici sottili che offrono un impressionante rapporto screen-to-body dell’88%. Veriton Vero è fornito con processori fino ai più recenti Intel Core i9 di dodicesima generazione, GPU dedicate NVIDIA GeForce MX550 e fino a 64 GB di memoria dual-channel DDR4 a 3200 MHz. Veriton Vero è anche equipaggiato di uno scanner IR per il riconoscimento facciale, mentre un TPM (Trusted Platform Module) 2.0 discreto ne migliora la sicurezza. Inoltre, un sensore intelligente Tobii Aware integrato blocca e offusca lo schermo se un altro utente tenta di accedervi.

Photo Credit: Acer

Photo Credit: Acer

Monitor Vero

I due nuovi monitor IPS Vero, Acer CB273 FHD da 27″ e Acer B247Y G FHD da 23,8″ hanno un pannello certificato TÜV Rheinland Eyesafe che riduce le emissioni di luce blu ad alta energia e aiuta a salvaguardare la vista pur mantenendo l’integrità del colore. Acer CB273 è inoltre dotato di uno switch KVM per commutare con facilità tra più computer utilizzando lo stesso monitor, tastiera e mouse.

Proiettore Vero PD2325W

Caratterizzato da un’elevata efficienza energetica e da un basso impatto ambientale, il proiettore Acer Vero PD2325W è realizzato per il 50% in plastica PCR nello chassis ed è consegnato con imballi realizzati in carta riciclata all’85%. La sorgente luminosa a LED ha una durata fino a 30.000 ore e consente un risparmio energetico di circa il 50% rispetto ai tradizionali proiettori con lampade a vapori di mercurio. Ciò lo rende non solo più ecologico, ma riduce anche il costo totale di esercizio.

Con un rapporto di contrasto di 2.000.000:1, 2.200 lumen e una risoluzione WXGA (1280×800 pixel), Acer Vero PD2325W consente di proiettare documenti in maniera chiara e precisa. Acer Vero PD2325W è dotato di un altoparlante integrato da 5 W per mostrare video, musica e film senza dover collegare un altoparlante separato.

Mouse e tastiera Vero

La linea Vero include periferiche tra cui un mouse e una tastiera progettati per ridurre gli sprechi di materiale, le emissioni di carbonio e il rumore. Le scocche di entrambe le periferiche sono realizzate per il 65% in plastica PCR e la parte è realizzata per il 30% in materiale OBP.

Acer Earthion

La linea di prodotti Vero è stata concepita nell’ambito di Earthion (Earth+Mission), la piattaforma Acer che rappresenta l’obiettivo dell’azienda di sviluppare soluzioni innovative e integrate per aiutare ad affrontare le questioni ambientali e lavorare alla creazione di un futuro più sostenibile. Gli obiettivi di Earthion includono l’impegno RE100 di Acer ad approvvigionarsi di energia rinnovabile al 100% entro il 2035, la realizzazione di prodotti più ecologici e la riduzione dell’impronta ambientale della supply chain di Acer.

Prezzi e disponibilità