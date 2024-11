Acer, quante novità! Copilot+ PC Intel e AMD, un handheld e tanto altro

Acer ha recentemente svelato moltissime novità per la propria lineup, annunciando nuovi prodotti per praticamente ogni famiglia di dispositivi: si va da nuovi Choromebook ai Copilot+ PC, dai PC da gaming ai monitor studiati per gli eSport. Vediamo insieme tutte le novità più interessanti.

Nuovi Chromebook con IA integrata

Iniziamo dai Chromebook, con due nuovi modelli della serie Chromebook Plus: il Chromebook Plus 514 e il Chromebook Plus Spin 714. Entrambi integrano l’intelligenza artificiale Gemini, presente nella versione più recente di ChromeOS.

Il Chromebook Plus 514 è caratterizzato da un design compatto, con un display Full HD da 14 pollici, un processore Intel Core i3 e 8 GB di RAM, caratteristiche più che adeguate per lo studio e le attività quotidiane. La batteria assicura fino a 9,5 ore di autonomia.

Chromebook Spin 714 è invece un convertibile da 14 pollici con cerniere a 360 gradi, display touch e tecnologia antimicrobica Gorilla Glass. A bordo troviamo connettività Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4, mentre lato software sono presenti tutte le funzionalità IA di Gemini, capaci di aiutarvi nell’uso quotidiano.

Un tablet dedicato a produttività e intrattenimento

Novità anche in ambito tablet, con il nuovo Acer Iconia X12. Caratterizzato da un display AMOLED da 12,6 pollici con risoluzione 2.5K, è un dispositivo versatile per la produttività in movimento, ma anche per l’intrattenimento, grazie ai quattro altoparlanti stereo che offrono un suono coinvolgente.

È equipaggiato con un processore MediaTek Helio G99 e una batteria da 10.000 mAh, così da offrire prestazioni e autonomia. Gli accessori come la tastiera Bluetooth e lo stilo lo rendono uno strumento completo, adatto per ogni utilizzo.

Arrivano i Copilot+ PC con CPU AMD e Intel

La linea di portatili Swift AI si amplia con i modelli Swift 14 e Swift 16, disponibili sia con processori AMD Ryzen serie 300 AI che con Intel Core Ultra 200 “Lunar Lake”. Entrambe le versioni sono equipaggiate con display OLED ad alta risoluzione, fino a 29 ore di autonomia e uno chassis in alluminio, elegante e sottile.

Entrambe le varianti offrono una NPU compatibile con Copilot+, così da poter sfruttare tutte le funzionalità IA che Microsoft ha integrato in Windows, non appena diventeranno disponibili anche in Italia. Inoltre, è presente anche il sistema AcerSense che usa l’IA per ottimizzare il PC in base alla situazione.

Tanti nuovi monitor per accontentare tutti

La linea di monitor Acer Nitro si arricchisce di nuovi modelli, il Nitro XV240 F6, che raggiunge una frequenza di aggiornamento di 600 Hz, e il Nitro XV270 F5 da 520 Hz, ottimizzati per i videogiocatori. Altra novità è il monitor smart Acer CS322QK, con risoluzione 4K e sistema operativo WebOS, che permette di usarlo anche senza un PC collegato.

Ci sono anche nuovi monitor gaming targati Predator. Ci sono due modelli da 27 pollici, XB273U F5 e XB273K V5, che offrono frequenze di aggiornamento elevate, rispettivamente a 360 Hz e 160 Hz, e sono dotati rispettivamente di tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar e AMD FreeSync Premium. Con una risoluzione fino al 4K e certificazioni HDR offrono un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, ideale per i veri appassionati che cercano una qualità dell’immagine invidiabile, oltre che una frequenza d’aggiornamento elevata.

C'è anche una console handheld

Acer debutta nel mercato delle console portatili con Nitro Blaze 7, handheld dotata di processore AMD Ryzen AI e di un display Full HD IPS da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La console offre ottime prestazioni nei giochi grazie alla grafica Radeon 780M e assicura un’esperienza d’uso semplificata grazie all’Acer Game Space, un software personalizzato che raggruppa tutti i giochi di diverse piattaforme in un unico posto.

Nuovi desktop e notebook anche per i videogiocatori

Chiudiamo con le novità della gamma Predator, che si amplia con il desktop Orion 7000. Si tratta di un PC di fascia alta che offre processori Intel raffreddati da un sistema a liquido e GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 4090.

Per chi invece gioca in mobilità, i nuovi portatili Nitro V 14 e Nitro V 16 uniscono prestazioni e portabilità, in uno chassis con un design curato e accattivante. Entrambi i modelli sono dotati di GPU NVIDIA di ultima generazione con pieno supporto a tecnologie come il DLSS 3.5, inoltre integrano Copilot e le funzionalità IA ad esso connesse.