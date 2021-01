ADATA pronta al debutto delle memorie DDR5 di nuova generazione

Tramite un comunicato stampa, ADATA ha annunciato che si sta preparando a lanciare moduli di memoria DDR5 di nuova generazione per offrire agli utenti un aggiornamento significativo in termini di velocità, capacità e maggiore larghezza di banda per il trasferimento dei dati. La compagnia ha lavorato a stretto contatto con due principali produttori di schede madri, ovvero MSI e Gigabyte, per garantire un’esperienza ottimizzata ed assicurando sinergie tra i moduli DDR5 di ADATA e le loro ultime piattaforme Intel.

Le tre aziende hanno condotto test e ricerche congiunte per garantire un overclock ottimale e prevedono di rendere disponibili contemporaneamente sul mercato le memorie e le motherboard per offrire prestazioni elevate ad un’ampia gamma di utenti, dai videogiocatori ai creatori di contenuti. Le memorie DDR5 di ADATA offriranno velocità fino a 8400MT/s e avranno capacità sino a 64GB. I moduli saranno inoltre dotati di funzionalità come la correzione degli errori (ECC) per una maggiore precisione, affidabilità e funzionalità nel gestire l’alimentazione per una migliore efficienza energetica con una riduzione della tensione a 1,1V.

Nick Dai, direttore marketing dei prodotti ADATA, ha affermato:

ADATA ha sempre cercato di far progredire la tecnologia al livello successivo, e le DDR5 è il nostro prossimo obiettivo in questa ricerca. Nei nostri viaggi per innovare e far progredire la tecnologia, non siamo mai stati soli e siamo fortunati ad avere MSI e Gigabyte come partner per portare sul mercato il meglio che la tecnologia ha da offrire.

Sia MSI che Gigabyte, tramite loro rappresentanti, hanno dichiarato che la loro partnership con ADATA consentirà di offrire ai consumatori il meglio della tecnologia disponibile e garantire operazioni fluide ed affidabili in ogni circostanza.