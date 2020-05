ADATA SU720, un nuovo SSD 3D NAND

ADATA arricchisce il suo catalogo presentando l’SSD Ultimate SU720 SATA 6 Gb/s, un’unità di memoria a stato solido basata sulla tecnologia NAND 3D e con una cache intelligente SLC capace di raggiungere velocità di lettura/scrittura fino a 520/450 MB/s.

Grazie alla tecnologia NAND 3D, SU720 offre elevate capacità di archiviazione, che possono spingersi fino a 500GB o 1TB. Il nuovo SSD dispone anche delle più recenti tecnologie di protezione dei dati e correzione degli errori, offrendo prestazioni di lettura/scrittura casuali fino a 50K/65K al secondo, risultando fino a 2,5 volte più veloce dei dischi rigidi standard.

Nel SU720 è stato implementato il codice di correzione degli errori LDPC (Low Density-Parity-Check), che aiuta a ridurre gli errori e mantenere l’integrità dei dati. Come tutti gli SSD, a differenza di un disco rigido tradizionale, SU720 non ha parti meccaniche, rendendolo più resistente a cadute e urti. E’ resistente anche alle alte temperature (0°C ~ 70°C) garantendo al contempo silenziosità ed efficienza energetica.

Con l’acquisto di SU720 si si possono scaricare gratuitamente alcuni tool di ADATA come SSD Toolbox e Migration Utility. Il primo consente agli utenti di monitorare e gestire SU720, permettendo all’utente di visionare tutte le informazioni relative allo stato dell’unità come il livello di usura. La seconda viene incontro agli utenti che passano da HDD a SSD, in quanto pensata per il backup e la migrazione dei contenuti di intere unità, incluso il sistema operativo.

La garanzia di SU720 è di tre anni, mentre la disponibilità può variare in base alla regione.