Addio dolori al polso con questo mouse verticale Trust! Solo 18€!

Se siete in cerca di un prodotto utile e conveniente che vi aiuti a lavorare meglio al PC, e volete magari approfittare di quelle che sono le offerte di questo Black Friday per un acquisto conveniente e sensato, allora vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata a questa offerta dedicata all'ottimo mouse verticale Trust Verto, oggi disponibile ad appena 18,99€ con uno sconto del 24%.

Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

Un affare, per un dispositivo che si distingue per il suo design verticale, atto a ridurre lo sforzo articolare e contribuire, così, alla prevenzione di eventuali problemi legati all'uso prolungato di mouse tradizionali. In tal senso, dunque, parliamo di un prodotto consigliatissimo a chiunque passi lunghe sessioni davanti al computer, e particolarmente indicato per coloro che desiderano ridurre la fatica e i disturbi legati all'uso prolungato del mouse, come la Sindrome del tunnel carpale.

Caratterizzato da un design ergonomico con una forma verticale che consente di inclinare il braccio e il polso a 60°, Truste Verto riduce lo sforzo articolare, e grazie al suo rivestimento in gomma offre anche un eccellente grip, garantendo una presa sicura ed un controllo preciso.

Dotato di un sensore ottico con tre diverse velocità selezionabili (800, 1200 e 1600 DPI), il Trust Verto è una scelta intelligente per coloro che cercano un mouse verticale ergonomico ed efficiente e, per questo, poterlo acquistare oggi a poco più di 18 euro è certamente uno di quegli affari che, a nostro parere, andrebbero colti al volo, che siate studenti, gamer o professionisti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

