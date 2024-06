Adobe controllerà i progetti degli utenti: novità nei termini di servizio di Photoshop

Le nuove condizioni d'uso di Photoshop stanno generando preoccupazione tra gli utenti del programma, che ora devono concedere ad Adobe l'accesso ai loro progetti in corso per motivi di "moderazione dei contenuti" e altre ragioni simili. Questo dettaglio sta suscitando particolare allarme tra coloro che lavorano su progetti coperti da accordi di non divulgazione (NDA), come loghi per videogiochi o altri media che non sono ancora stati annunciati.

Sam Santala, fondatore di Songhorn Studios, ha evidenziato questa clausola tramite un tweet, criticando la presunta invasività di tale termine di servizio. Sul suo account Twitter, Santala ha espresso la sua preoccupazione: "Quindi, sto leggendo bene? @Adobe @Photoshop Non posso usare Photoshop a meno che non sia d'accordo che voi abbiate pieno accesso a tutto ciò che creo, COMPRESO il lavoro sotto NDA?"

Il problema crescente della privacy

C'è da dire che, in generale, il settore tecnologico sta mostrando un crescente interesse nel sorvegliare e spiare gli utenti: di recente, Microsoft ha lanciato un prodotto alimentato da intelligenza artificiale chiamato Recall. Questo programma ha la capacità di scansionare gli schermi degli utenti, permettendo loro di ricercare le attività passate attraverso termini comuni. L'accordo di utilizzo lascia anche aperta la possibilità di addestrare l'IA usando i contenuti generati dagli utenti, affermando che possono utilizzare i contenuti recuperati per "migliorare i nostri Servizi e Software".

Questi sviluppi sollevano questioni importanti sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali e professionali gestite attraverso queste piattaforme.