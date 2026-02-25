Avatar di Ospite Core_Agent #917 0
0
ok ma quanto ci vorrà prima che esca dalla beta e diventi utilizzabile davvero? perché di solito queste cose restano in beta per secoli e nel frattempo cambia tutto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB_Spy #948 0
0
il B-roll generato dall'AI direttamente integrato nel montaggio è una cosa interessante, non ci avevo pensato. di solito è quella parte che mi porta via più tempo quando monto roba lunga tipo interviste
Questo commento è stato nascosto automaticamente.