AIxIA, l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale fondata nel 1988, ha dato vita a “Spotlight Seminars on AI”, un ciclo di seminari incentrato sull’evoluzione e sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che faranno anche parte del programma del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale, segno di come l’Associazione sia costantemente impegnata in formazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. In questi seminari saranno presenti ricercatori e scienziati italiani di fama internazionale.

“Scopo di questo nuovo progetto è quello di illustrare, esplorare e discutere le attuali sfide scientifiche, i trend e le opportunità del nostro complesso ambito di ricerca – dichiara Gianluigi Greco, Presidente di AIxIA – Sarà quindi una preziosa occasione formativa per tutti coloro che sono interessati allo studio dell’intelligenza artificiale. Per questo motivo incoraggiamo a partecipare in particolare i giovani scienziati e i dottorandi”.

Credit: AIxIA

Il primo appuntamento dell’edizione “Spring 2022“, chiamato “From semantic networks to knowledge graphs”, è previsto per giovedì 5 maggio e tratterà temi quali Knowledge Representation and Reasoning (KRR) e Data Managment (DM). Il relatore sarà Maurizio Lenzerini, professore ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale all’Università “Sapienza” di Roma.

Il 30 maggio sarà poi la volta del secondo seminario intitolato “Human behavior understanding in large-scale visual data” a cura di Rita Cucchiara, professoressa ordinaria di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” all’Università di Modena e Reggio Emilia. Questo appuntamento sarà dedicato a fornire una panoramica sulle novità e le sfide per la computer vision nella ricerca per comprendere il comportamento umano.

Infine il terzo e ultimo incontro, “Machine Learning and Logic: Fast and Slow Thinking”, previsto per il 24 giugno sarà rivolto all’integrazione tra i paradigmi model-driven e data-driven e vedrà la presenza di Moshe Vardi, professore di Informatica presso Rice University, negli Stati Uniti.

Per chiunque fosse interessato al progetto potrà seguire i tre seminari, tutti in lingua inglese, in maniera completamente gratuita tramite il canale YouTube dell’Associazione, a partire dalle ore 17.