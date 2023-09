Se stavate pensando di acquistare un nuovo PC o componenti di ultima generazione, affinché il vostro computer possa permettervi di studiare e lavorare senza interruzioni, fino al 29 settembre ci sono ottimi motivi per acquistare su AK Informatica. In occasione del Back to School, infatti, il portale ha rilasciato il suo “AK BAK to School“, che consente ai clienti di ricevere buoni sconto fino a 200,00€.

Per quanto riguarda i dettagli della promozione, sono disponibili tre diversi buoni sconto, ma ne avrete diritto solo a uno, a seconda dell’importo della vostra spesa. Si parte con un buono sconto da 50,00€ per una spesa minima di 500,00€, mentre per ottenere il buono intermedio da 100,00€ dovete spendere almeno 1.500,00€. Infine, per il buono da 200,00€, la spesa minima richiesta è di 3.000,00€.

La gamma di componenti e PC compatibili con questi buoni sconto è estremamente ampia. Le categorie che danno diritto a uno dei tre buoni includono:

PC Desktop (PC Gaming AK RIG, PC Gaming OEM, All in One, PC Desktop Compatti, Mini PC)

(PC Gaming AK RIG, PC Gaming OEM, All in One, PC Desktop Compatti, Mini PC) Notebook (Gaming, Office, Content Creator)

(Gaming, Office, Content Creator) Monitor (Gaming, Office, Content Creator)

(Gaming, Office, Content Creator) Componenti PC (Schede Madri, Schede Video, Processori, Memorie, SSD, Hard Disk, Case, Alimentatori, Dissipatori, Ventole)

Una volta effettuato l’acquisto, il buono sconto verrà accreditato direttamente sul vostro account personale di AK Informatica entro il 16 ottobre e potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2023 per un nuovo ordine con un valore minimo di 500,00€. Questa promozione è chiaramente pensata per gli studenti che possono risparmiare, anche indirettamente, sui loro futuri acquisti. Tuttavia, considerando i requisiti per ottenere il buono sconto più alto, è un’opportunità che dovrebbero prendere in considerazione anche i puristi del PC.

Per questi ultimi, AK Informatica offre una vasta gamma di soluzioni per soddisfare le loro esigenze, inclusi notebook per il gaming ad alte prestazioni e componenti hardware di livello, come le schede video Nvidia RTX 40 e le corrispondenti AMD RX 7000, il tutto a prezzi competitivi. Ad esempio, potrete acquistare la INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 a soli 318,99€, garantendovi così l’accesso a straordinarie funzionalità, tra cui la tecnologia DLSS 3, a un prezzo ragionevole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di queste occasioni, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

