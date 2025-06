In questo articolo andremo a vedere una configurazione PC il cui filo conduttore non sono le prestazioni per giocare a una certa risoluzione o il budget, ma piuttosto l’estetica e la praticità quando si tratta di gestire alcuni elementi come l’illuminazione LED.

Si tratta di una build tutta basata su componenti ASUS, in particolare la linea TUF, apprezzata per il suo design “militare” e per la qualità dei vari componenti. Cuore della configurazione è una RX 9070 XT ASUS TUF, quindi non si tratta di un PC solo bello da vedere, ma anche veloce e potente, ideale per giocare in 4K, ma ottimo anche per creare contenuti.

I componenti della configurazione

Iniziamo dalla CPU, un AMD Ryzen 7 9700X che offre un equilibrio tra prestazioni e costo contenuto, ottimo per una configurazione di fascia medio-alta dedicata al gaming. Dotato di 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 9700X opera a una frequenza base di 3,8 GHz, con la possibilità di raggiungere i 5,5 GHz in boost. Il processore ha un TDP di 65 watt, quindi è estremamente efficiente e semplice da raffreddare; se però, come abbiamo fatto in questa configurazione, scegliete un dissipatore di fascia alta, allora potete sfruttare anche il profilo che porta il TDP a 105 watt, così da avere più prestazioni senza rischiare surriscaldamenti.

La scheda madre è una ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi, soluzione solida e versatile perfetta per un sistema con processore AMD Ryzen di ultima generazione. Supporta moduli DDR5 fino a una capacità massima di 256 GB e frequenze che possono raggiungere gli 8000 MT/s in overclock, sfruttando le tecnologie AMD EXPO e ASUS AEMP per facilitare la configurazione e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'espansione, la scheda mette a disposizione uno slot PCIe 5.0 x16, perfetto per le schede grafiche di ultima generazione, e ulteriori slot PCIe 4.0 per altre periferiche. In termini di storage, sono presenti tre slot M.2: uno supporta il protocollo PCIe 5.0 x4, mentre gli altri due operano in modalità PCIe 4.0 x4, per configurazioni flessibili con SSD NVMe ad alte prestazioni.

La connettività di rete è garantita dalla presenza di una porta Ethernet da 2,5 Gb e del WiFi 7, che offre velocità elevate e bassa latenza, particolarmente utili per il gaming online e lo streaming. Il comparto audio è invece affidato al codec Realtek ALC1220P e mette a disposizione un’uscita ottica e i vari jack da 3,5mm, mentre la dotazione porte mette a disposizione tre USB-A 10Gbit, una USB-C 20Gbit, quattro USB-A 5Gbit e due USB-A 2.0.

Il design della TUF Gaming B850-PLUS WiFi segue l'estetica sobria e funzionale tipica della serie TUF, con un PCB nero e dettagli in grigio. La presenza di dissipatori per le unità M.2 e per le fasi di alimentazione contribuisce a mantenere temperature operative stabili, anche sotto carichi prolungati. Inoltre, ASUS ha implementato diverse soluzioni per facilitare l'assemblaggio, come il sistema Q-Latch per l'installazione degli SSD M.2 e il pulsante BIOS FlashBack per aggiornare il firmware senza necessità di CPU o RAM installate, una soluzione ormai sempre più diffusa e decisamente comoda.

Per il raffreddamento abbiamo scelto un ASUS Prime LC 360 ARGB, all-in-one a liquido progettato per offrire prestazioni affidabili anche con CPU di fascia alta. Il radiatore da 360 mm in alluminio è abbinato a tre ventole da 120 mm con illuminazione ARGB che arrivano a 2200 RPM, per un flusso d’aria massimo di 75,7 CFM e una rumorosità che non va oltre i 34 dB.

Sul piano estetico, ASUS ha adottato una finitura a specchio infinito sulla pompa, con effetti ARGB completamente sincronizzabili tramite il software proprietario Aura Sync. Le ventole sono preinstallato e il cablaggio è semplificato, due scelte che rendono semplicissima l’installazione. I tubi sono lunghi 40 cm, abbastanza per installare il dissipatore sia sul pannello superiore che su quello frontale, a seconda delle vostre necessità; non manca ovviamente la compatibilità con i processori più recenti, visto che è possibile installarlo sia su socket AMD AM5 che su Intel LGA 1851, 1700 e 1200.

Come scheda video abbiamo scelto una ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition. Basata sulla GPU Navi 48, prodotta a 4nm e che sfrutta l’architettura RDNA 4, integra 64 Compute Unit e 4096 Steam Processor, abbinati a 16GB di memoria video GDDR6 a 20 Gbps su un bus 256 bit, offrendo una larghezza di banda di 640 GB/s.

Dal punto di vista delle frequenze, la scheda offre un Game Clock di 2520 MHz e un Boost Clock che può raggiungere i 3080 MHz in modalità OC, configurabile tramite il software GPU Tweak III di ASUS. La scheda, come vi abbiamo raccontanto anche nella nostra recensione, permette di giocare in 1440p ad alti FPS e in 4K con framerate stabili anche ai titoli più recenti, offrendo un’esperienza di gioco senza compromessi.

Il sistema di raffreddamento è uno degli aspetti distintivi di questo modello. ASUS ha implementato tre ventole Axial-tech con cuscinetti a doppia sfera, progettate per garantire un flusso d'aria ottimale e una maggiore durata nel tempo. La presenza di un pad termico a cambio di fase migliora ulteriormente la dissipazione del calore, mentre il design MaxContact assicura un contatto efficace tra la GPU e il dissipatore. Inoltre, il backplate in alluminio contribuisce a mantenere la rigidità strutturale e a facilitare la dispersione termica.

In termini di connettività, la RX 9070 XT OC offre tre porte DisplayPort 2.1a e una HDMI 2.1b, sufficienti anche per le configurazioni più spinte che sfruttano molti monitor. La scheda si alimenta con tre connettori PCIe a 8 pin e richiede un alimentatore da almeno 850W.

Parlando proprio di alimentazione, per questa build la scelta è ricaduta su un ASUS TUF Gaming 850W Gold, progettato per offrire un equilibrio tra efficienza energetica, affidabilità e compatibilità con le più recenti specifiche hardware. La certificazione 80 Plus Gold garantisce un'efficienza energetica fino al 92%, inoltre l’alimentatore è conforme allo standard ATX 3.0 e include un connettore PCIe 5.0 a 16 pin, comodo da avere anche se non lo useremo per la nostra GPU. Essendo poi completamente modulare consente una gestione dei cavi più ordinata, facilitando l'assemblaggio.

Dal punto di vista costruttivo, l'alimentatore impiega componenti certificati di grado militare, come condensatori giapponesi a bassa resistenza ESR e induttori TUF, che hanno superato test rigorosi per garantire una maggiore durata e affidabilità. La presenza di un rivestimento protettivo sul PCB offre ulteriore protezione contro umidità, polvere e temperature estreme.

Per rimanere in linea con l’estetica della build, come RAM abbiamo scelto delle classiche Corsair Vengeance senza RGB, nello specifico un kit DDR5-6000 CL30 EXPO da 32GB (due moduli da 16GB), così da non avere alcun problema di compatibilità. Per l’archiviazione abbiamo optato invece per un SSD NVMe Samsung 990 Pro da 2TB, veloce e capiente per contenere tutti i giochi e software senza incorrere in problemi di spazio.

Per ospitare la nostra build abbiamo scelto un ASUS TUF Gaming GT502 Horizon ARGB, un case mid-tower progettato per offrire un equilibrio tra estetica, funzionalità e versatilità. Offre un design panoramico con pannelli in vetro sul frontale e sul lato sinistro, che permette di mettere in mostra al meglio i componenti interni, con un design estremamente pulito grazie al layout a doppia camera, che divide i componenti principali dall'alimentatore e dai dischi.

Il GT502 Horizon permette di massimizzare il flusso d'aria installando fino a 13 ventole, oltre a radiatori fino a 360mm, che noi abbiamo posizionato in alto. Il case viene fornito anche con quattro ventole ARGB preinstallate, tre con pale invertite e una standard.

La modularità è un altro aspetto chiave del GT502 Horizon: la maggior parte dei pannelli e delle slitte sono rimovibili, semplificando l'installazione dell'hardware e offrendo molta flessibilità per future modifiche o aggiornamenti. Inoltre, i pannelli laterali possono essere rimossi semplicemente premendo un tasto, grazie a un sistema di sgancio rapido davvero molto pratico.

Per quanto riguarda la connettività, il pannello frontale include due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C da 20 Gbps e un jack audio combinato per cuffie e microfono.

Per completare la build abbiamo inserito anche delle ventole aggiuntive, optando per delle TUF Gaming TR120, disponibili anche in formato “reverse”, per rimanere coerenti con l’estetica del resto della build.

Le prestazioni della configurazione

La configurazione è progettata per il gaming ad alta risoluzione e la RX 9070 XT non delude: le prestazioni sono ottime, tanto che in raster è possibile giocare in 4K qualsiasi titolo moderno alla massima qualità grafica a 60 FPS (o più), mentre in Quad HD si può sfruttare molto bene l’alto refresh rate del vostro monitor gaming. La build si comporta bene anche con ray tracing attivo, offrendo buone prestazioni anche nei giochi più complicati da gestire, grazie anche a tecnologie come FSR 3 e AMD Fluid Motiono Frames.

Nessun problema per quanto riguarda le temperature, sempre molto contenute anche durante le sessioni di gioco più lunghe: l’all in one da 360mm riesce a gestire senza problemi il Ryzen 7 9700X, mentre il dissipatore della RX 9070 XT ha sempre aria fresca a disposizione grazie al flusso d’aria creato dalle ventole aggiuntive inserite nel case.

Chi dovrebbe acquistare questa configurazione?

Si tratta di una build “a tema” pensata per chi vuole un PC da gaming di fascia alta a marchio ASUS, che oltre alle prestazioni offra anche un’estetica coerente e una certa facilità di gestione, visto che, ad esempio, tutta l’illuminazione RGB può essere gestita e personalizzata usando unicamente ASUS Aura Sync. Se siete alla ricerca di un PC con queste prestazioni e siete fan del brand, o sempliciemente vi piace l’estetica “militare” dei prodotti TUF, allora questa configurazione fa decisamente per voi.